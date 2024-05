Tolhuin: Harrington hizo un llamado a la solidaridad y la unidad

En un acto celebrado en el Polideportivo Ezequiel Rivero, el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, encabezó las conmemoraciones por el Día de la Patria, destacando la importancia de la unidad y la solidaridad en tiempos de desafíos. El evento contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, así como de representantes de escuelas e instituciones de la comunidad. Además, contó con la participación del Ballet local “Corazones del Sur”.

En su discurso, el mandatario local invitó a los presentes a reflexionar sobre los valores y objetivos que motivaron la Revolución de Mayo de 1810: «Eran hombres y mujeres comunes, con miradas amplias, diferentes, que buscaban paz y armonía, que buscaban igualdad, que buscaban derechos, que buscaban educación, que buscaban salud. Y entonces quizás así podamos entender aún mejor el momento que está viviendo nuestra Argentina”.

Harrington hizo hincapié en la necesidad de una «revolución solidaria» en la actualidad, destacando la importancia de trabajar juntos para construir un futuro mejor. «Cuando podamos encontrarnos ahí, en la mirada del otro, recién vamos a tener la fuerza necesaria,» afirmó. El Intendente de Tolhuin también llamó a la comunidad a ser solidarios y a comprometerse con el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis.

La ceremonia contó con la participación de alumnos de diversas escuelas, quienes presentaron números artísticos y patrióticos, así como de organizaciones y autoridades que se unieron para celebrar esta fecha tan significativa. Harrington resaltó la importancia de la educación y el conocimiento de la historia para comprender y enfrentar los desafíos actuales e instó a los jóvenes a que «indaguen, formen conocimientos para que comprendan la gran historia que tiene nuestro pueblo, el pueblo argentino, y así poder entender con mucha más amplitud qué procesos estamos viviendo».

El acto culminó con un sentido llamado a la reflexión y al compromiso colectivo para construir una «patria libre, justa y soberana». «Porque no hay soberanía y no hay prosperidad sin libertad y sin justicia. No hay una patria libre, justa y soberana si no miramos al lado y trabajamos, para que haya un pueblo», concluyó Harrington.

