Crecen los ciberdelitos bancarios y advierten que el BTF no tiene redes sociales

Desde el Banco de Tierra del Fuego informaron en ((La 97)) radio Fueguina que se siguen registrando publicidades engañosas, por lo cual destacaron la importancia de ignorar cualquier publicación de este tipo, no dar datos personales porque el banco no los pide y tener en cuenta que el banco no tiene redes sociales, solamente una página oficial.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el consultor en Seguridad del Banco de Terra del Fuego y especialista en Ciberdelitos, Emiliano Piscitelli, se refirió a los intentos de estafas y remarcó que se trata de una modalidad delictiva que se incremento con la pandemia y que, de aquí en adelante, siempre irá en crecimiento.

Respecto de la aparición de concursos, premios o publicidades por redes sociales a cargo de la entidad bancaria fueguina, subrayó que “el banco no hace eso tampoco, no lo va a contactar por ningún medio pidiendo ninguna actualización de datos.

En este marco, el especialista mencionó que se debe a una política nacional de servicios financieros: “El Banco Central de la Nación prohíbe a los bancos comunicarse con los clientes directamente para que ingresen, por ejemplo, en un link a su home banking, o que actualicen sus datos o lo que fuera. Y, si es que si la persona no se comunicó previamente con el banco, eso no va a pasar nunca”.

Por otra parte, resaltó que el Banto de Tierra del Fuego todavía no tiene redes sociales oficiales. Sin embargo, consideró que las modalidades de intentos de robos virtuales seguirán registrándose de ahora en más.”Esto recién empieza, esto va a seguir creciendo, no hay forma de pararlo”, dijo, y añadió que “desde la pandemia para acá los ciberdelitos crecieron muchísimo y cada vez van a crecer más”.

A su vez, explicó que mayormente las víctimas son personas particulares, no así instituciones o empresas, que registran algunos ataques, pero son minoritarios. “Siempre apuntan a las personas, no atacan a las empresas o al banco”, expuso.

Por último, brindó recomendaciones simples para evitar sufrir este tipo de robos: “No hacer clic en esa publicidad, no hacer clic en ese correo, si me llama por teléfono no dar algún dato sensible, cortar y comunicarse personalmente con el banco”.

“Ya por defecto tiene que desconfiar, el banco no hace eso, el banco no tiene redes sociales -detalló Piscitelli-. Hoy en día ningún banco de Tierra del Fuego ni del país lo va a contactar para decirle que se bloqueó la llave, falso seguro. Si tiene alguna duda y no se quieren perder el sorteo, o lo que sea, lo que tiene que hacer es justamente contactarse con el banco, salir por fuera del medio que me propone el ciberdelincuente, y de esa manera minimizamos el riesgo”.

“La mayoría de los clientes que caen en estafas es porque le dieron clic al enlace y completaron datos o porque le llegó por un correo y se infectaron con un software malicioso, o porque llamaron por teléfono y le dieron un montón de datos”, concluyó el experto en seguridad.