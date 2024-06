Ezequiel Nacusse, un poeta fueguino con el sueño de viajar por el mundo

Ezequiel Nacusse Navarro, es un apasionado Licenciado en Literatura. En un futuro próximo publicará dos libros de poemas, uno de ellos mediante una editorial de Tucumán durante el mes de julio, y el otro libro como ganador de un concurso internacional de poesía que se desarrolla en Miami.

Se recibió de la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Tucumán, durante el 2015. Unos años antes, en 2008 había terminado la secundaria en el CIERG de Río Grande, en la modalidad de Ciencias Naturales. Previamente, la primaria la transitó en la escuela N°27.

“Cuando estaba en el secundario en Tierra al fuego, me puse a buscar carreras porque, como muchos, iba a emigrar y estaba buscando qué carrera podía hacer, y lo que me atrajo fue que no encontré ninguna otra carrera que me resultara ni mínimamente atractiva”, señaló Ezequiel en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Entrevistado por Marita Romero, el literato amplió que “cuando leí el plan de estudio de Letras, estaba buscando las carreras de la UBA, me pareció fabuloso y siempre tuve como esa fricción literaria”. Agregó que “yo tenía la idea de conocer la humanidad a través de la literatura y me parece que no le erré, porque la verdad que estoy encantado con haber estudiado a eso y le dedico mi vida a la literatura, tengo como muchos libros y soy como un adicto a eso”.

Su padre es docente de la ciudad de Tolhuin, y según recordó su vocación tuvo los primeros impulsos cuando su progenitor recitaba algunas estrofas del Martín Fierro de de memoria, siendo que “a él siempre le gustó escribir y le gustó la poesía, y la veta literaria me viene por ahí, yo lo que hice fue hacer de esa veta, o de ese gusto ,el 90% de mi vida”.

“Yo terminé estudiando en Tucumán, entonces el cambio fue muy radical, porque el cambio de haber pasado toda la niñez y adolescencia de Tierra Fuego a Tucumán es inevitable y afecta y transforma en los modos de ser de las personas, los modos de comportarse y vincularse, de establecer contactos, afectos -expuso Ezequiel-. También como es una ciudad como más movida y más grande, por ahí muchas veces me sentí como apabullado, pero fue un desafío y creo que siempre también estaba la idea de conocer el mundo. Entonces al mismo tiempo fue algo muy atrapante también”.

Más allá de las dificultades, el fueguino pudo encontrar el camino que lograra los primeros pasos en su objetivo de viajar por el mundo. Inicialmente fue a través de una beca a partir de la cual consiguió radicarse en Alemania durante un año.

“Me gané una beca para ir a Alemania, entonces terminé la carrera en ese momento y al día siguiente me fui a vivir a Alemania durante un año. Fue todo muy vertiginoso, pero muy satisfactorio también, y haber hecho ese salto largo, que es cruzar el estrecho de Magallanes hacia la zona continental, y dejar atrás un período tan importante de la vida, como son los años de formación, y la adolescencia, pudo dar sus frutos”, destacó Ezequiel en conversación con el programa radial “Un Gran Día”.

A su vez, mencionó que las raíces fueguinas no lo abandonan aunque se mueva por los rincones del planeta: “En Alemania seguí con los estudios en literatura, estudié un poquito de alemán, viaje, conocí, fue como hacer una experiencia de poder ir conociendo el mundo. En algún sentido, para mi tierra El fuego y las playas de Río Grande se convirtieron en una ventanita desde la cual empezar a espiar el resto del mundo”.