De Río Grande a Holanda: Una diseñadora revoluciona el Upcycling en la indumentaria

Juliana García Bello, oriunda de Río Grande, se graduó de la carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria en la UBA. Criada en el casco histórico de la ciudad, su educación en Tierra del Fuego le brindó diversas posibilidades, decidiendo finalmente orientar su vida hacia el diseño.

La columna radial “Chicos que Crecen”, transmitida por ((La 97)) Radio Fueguina, recibió en el estudio a la joven diseñadora, quien relató su paso por Buenos Aires, donde vivió muchos años, antes de mudarse a Holanda.

Luego de estudiar y trabajar en Buenos Aires, tomó la decisión de «emigrar a Holanda, donde viví 5 años. Me mudé poco antes de la pandemia a una ciudad llamada Haarlem, muy pequeña y fronteriza con Alemania”, contó Juliana.

En este sentido, explicó cuál es la función de un diseñador y aclaró que se trata de una carrera muy amplia, “cuando decidí estudiar la carrera, ésta se fundó en el año 1989, mismo año en que nací, así que es muy nueva. Al principio, no se conocía bien la salida laboral ni qué se hacía”.

“La carrera está pensada por arquitectos en la UBA y tiene una orientación muy técnica, pero creativa al mismo tiempo. Entonces, un diseñador de indumentaria no solo piensa en hacer ropa, sino en hacerla para alguien, es decir, que cumpla una función”, explicó.

Juliana indicó que la salida laboral es amplia, ya que se puede trabajar tanto para una industria como en proyectos propios o en investigación. “A mí me interesa el diseño de indumentaria no solo por la técnica y la cuestión industrial, sino porque me interesa el lado antropológico y sociológico”, especificó.

Sin embargo, la decisión de qué estudiar no estuvo clara desde un primer momento para Juliana, “hice un test vocacional porque me interesaban muchas cosas, desde educación física, guardaparques, biología, arquitectura, hasta las artes plásticas”.

“Entonces, hice el test para orientarme y descubrimos la carrera junto a una psicóloga. Ahí encontré que muchas cosas que me interesaban estaban en esa carrera, tanto porque me gustaba tejer o usar la máquina de coser, además de que me interesan mucho las manualidades”, detalló Juliana.

Particularmente, la joven diseñadora riograndense se encontró sorprendida en la carrera por una forma de diseño particular, el upcycling: “Durante mi carrera de grado, tuvimos una materia llamada Diseño de Indumentaria, donde se abordan distintos proyectos para variadas problemáticas. Siempre estuve interesada en el reciclado de ropa, hice trabajos de reutilización de suéteres, remeras de punto y jeans”, relató Juliana.

Años después de terminar la carrera, decidió abordar dicha temática, el upcycling, “que consiste en deconstruir prendas para formar algo nuevo, y eso nuevo debe tener un valor agregado, que alargue la vida útil de las cosas”, explicó.

En 2019, Juliana desarrolló su propia metodología, “tanto proyectual como sistemas productivos de indumentaria, y formé mi propio método de upcycling. Esto me impulsó a compartir mi conocimiento con otras personas y ganar algunos concursos”, destacó.

Por último, Juliana García Bello invitó a los oyentes a la capacitación que realiza dentro de la fundación Mirgor en upcycling, que dura 6 meses y es abierta al público: “Es para adquirir habilidades técnicas y creativas para utilizar esta metodología y proyectarse en un futuro con algún emprendimiento”, concluyó.

