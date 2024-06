Brindan tratamiento contra consumo problemático en personas desde los 15 años

El director Institucional de la Asociación Civil «Reencontrándonos», Jorge Esteche, dio detalles del trabajo que realizan para sacar a las pacientes de los consumos problemáticos. Entrevistado en ((La 97)) Radio Fueguina, señaló que el alcohol es uno de los principales problemas en la reincidencia y la experimentación con sustancias adictivas.

Reecontrándonos trabaja en toda la provincia con personas, por lo general, desde los 15 años, donde ya se ve ve el consumo problemático, aunque a veces acuden también menores de 14 años, y personas adultas de incluso más de 60 años.

“Nosotros nos dedicamos específicamente al tratamiento de rehabilitación de personas que tengan problemas con las sustancias, drogas, alcohol, marihuana, cocaína; también con juego compulsivo”, expresó el referente, y sobre estos últimos casos mencionó que ahora se debe tener en cuenta también las adicciones a los casinos y apuestas online.

“También trabajamos en algún problema que tenga que ver con juegos electrónicos y cualquier situación que tengan que las personas detecten que pueda ser como una adicción, excepto la comida, eso no, pero sí todo lo que tenga que ver con los juegos”, sostuvo Esteche.

Asimismo, remarcó que los casos de abuso de drogas son los que más se registra, para lo cual se abordan los casos mediante un tratamiento. “Después del tratamiento hay una etapa que se llama de mantenimiento, o sea que finalizado el tratamiento tienen que estar un año conectados con la institución, concurriendo una vez al mes o cada 15 días, para ir viendo cómo va su reinserción”, explicó el director.

Respecto del funcionamiento de la institución y los avances que se ven en las personas que deciden cambiar su forma de vida, el especialista aseguró que “el tratamiento es positivo”, añadiendo que “hay personas que no recaen más, que vos lo ves, vienen a veces a saludarte, y hay otros que por ahí tienen dificultades, es como que van entrando y saliendo, pero no es que quedan en la misma situación que cómo llegaron”.

“Les cuesta un poquito más terminar de darse cuenta que no pueden tomar más alcohol, porqué problema es el alcohol -aseveró Esteche-, porque vienen por ejemplo con el tema del policonsumo y después piensan que el alcohol no era el problema, eso lo defienden durante todo, el tratamiento, cosa que nosotros trabajamos durante todo el tratamiento que no, y se los fundamentamos del por qué”.

“Después, cuando termina el tratamiento, se dan ese permiso que nosotros no lo habíamos autorizado y resulta con que aumentan la cantidad del uso, y después empiezan a tener dificultades con la familia de vuelta y, bueno, hay algunos que vuelven a la instancia de cómo llegaron y otros que no, que por ahí se pueden poner un límite y se dan cuenta que se están equivocando y se replantean -mencionó Esteche-. O vuelven al tratamiento, piden ayuda de vuelta y otros también puede ser que empiezan de nuevo con el alcohol, recaen de vuelta al consumo y piden la ayuda de vuelta, así que pasa de todo”.