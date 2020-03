Laly Mora: “Pareciera que hay fueguinos de primera y segunda clase”

“Es increíble lo que ha sucedido. Pareciera que hay argentinos y fueguinos de primera y segunda clase”, se alarmó la concejal riograndense Miriam Laly Mora, sumándose a la polémica por la suspensión de vuelos a la provincia

La edil adscripta a la línea política del gobernador Melella opinó que “Esto sucede porque muchos tienen la mala costumbre de repetir y querer practicar solo el artículo que les conviene de nuestra Constitución Nacional, olvidando el resto de la misma”.

“Es grande la preocupación y exhaustivo el trabajo que viene realizando el gobernador de la provincia Gustavo Melella junto al secretario de Casa TDFAIAS Hugo Romero para encontrar una solución a los fueguinos/as que se encuentran tratando de volver a casa”, avaló la concejal, quien consideró que “El vuelo suspendido para el día de mañana complicó la situación de muchos/as de nuestros/as vecinos/as agregando más emergencia a su situación”.

“Derivados que están siendo dados de alta de sus tratamientos –detalló- por ende, los hoteles no los siguen hospedando, así como estudiantes y otros que llegaron en los vuelos de repatriación que fueron ordenados desde Nación por el presidente Alberto Fernández”.

“Entiendo la preocupación que genera en la gente el arribo de estos vuelos –se compadeció la edil- pero lamento la posición de algunos sectores políticos, que en una mera especulación política, van sembrando terror e incertidumbre en la población”. “El protocolo sanitario y los recaudos necesarios han sido dispuestos, activados y están funcionando”, defendió Laly Mora.

Anuncio, crítica, “cacerolazo” y marcha atrás

El anuncio (luego revertido) de que llegarían vuelos de línea a Río Grande provocó el inmediato rechazo del Intendente de Río Grande, Martín Pérez y políticos aliados a su sector; ello devino inmediatamente en manifestaciones callejeras para que se revea la medida, lo que finalmente ocurrió, generando una situación problemática para los fueguinos que aún no han podido regresar a la provincia.

Respecto de ello, la concejal Mora analizó que “Transcurrieron 48 horas desde que lograron impedir que este vuelo llegara a la ciudad, sin embargo, ninguno de los que tomó esa posición, ha ocupado siquiera la misma cantidad de tiempo para comunicarse con alguno de esos vecinos, para aportar alguna idea o ayuda”.

Internándose de lleno en la pelea política, Mora consideró que “El problema no era el arribo del vuelo, el problema fue que no los llamaron para consultarlos”. “Puede que a algunos les pese –disparó– pero quien gobierna el país y decide es Alberto Fernández, al resto, Gobernadores, Intendentes y demás representantes, nos toca acompañar. Y en nuestra provincia, es Gustavo Melella quien debe tomar las decisiones, los demás deben acompañar y poner los recursos a disposición. Pareciera que no quieren entenderlo ni aceptarlo, y esto lo digo a partir de expresiones como ‘medidas inconsultas’, vertidas en los medios y en redes sociales”.

Estado de emergencia

Para cerrar su extenso análisis de la situación, Mora hizo un llamado a la unidad: “Nos encontramos en época de emergencia y el estado provincial doblemente. Hoy no deben existir diferencias y mucho menos, aprovechar situaciones como estas para lograr un rédito político. Este es el mejor acto solidario que debemos realizar”.

“Honremos el lugar donde nos colocaron nuestros vecinos –arengó– y gestionemos para que todos unidos podamos superar esta pandemia en casa o en un lugar digno y cuidado. Hoy los protagonistas son quienes nos asisten, nos tratan, nos cuidan: el personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, Transportistas y tantos otros que hoy no pueden estar en sus casas”.

“Yo le diría a cada uno de los actores políticos de nuestra provincia: Si sentís que tu aporte no está siendo visibilizado de la manera en que te gustaría y que estás siendo considerado como un mero extra en tan triste historia que nos toca vivir, mejor #QuedateEnCasa y no produzcas más daño”, castigó, finalmente Miriam Laly Mora.

