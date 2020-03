Gestionan para que aviones de la Fuerza Aérea trasladen a la provincia a los varados en Buenos Aires

El crecido número de residentes fueguinos que no han podido volver a la provincia por el cierre de los aeropuertos Trejo Noel y Malvinas Argentinas podrían ser trasladados en aviones de la Fuerza Aérea Argentina, trascendió hoy.

Se trata de un grupo de más de cien personas que se encuentran varados en Buenos Aires y varias provincias, que intentan volver a sus hogares pero se han visto perjudicados por el cese de las operaciones comerciales de Aerolíneas Argentinos.

De diversas fuentes se informó que se realizan gestiones ante la Fuerza Aérea para que se faciliten los servicios de un avión Hércules C-130 que podría cumplir con el transporte a modo de servicio humanitario.

La noticia fue dada por cierta por el referente de Juntos por Cambio Héctor Stefani, quien en su cuenta de tweeter dio por segura la noticia, e invitó a los interesados a inscribirse en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires.

Desde el gobierno provincial, no obstante, pidieron prudencia ante tal posibilidad, por cuanto «no nos han confirmado nada y el diputado Stefani nunca habló con el gobernador sobre ese tema».

Tenemos mucha esperanza de solucionar el problema de esta gente, nuestros vecinos, pero no es fácil y hay que ser sumamente prudentes, no se puede salir a hacer anuncios livianamente hasta que no sea algo seguro», se ampararon desde el gobierno provincial.

Descartaron que la colaboración de la Fuerza Aérea esté garantizada, dado que la fuerza “está a disposición de lo que ordene la Presidencia” y es desde ese nivel que esperamos alguna confirmación».

Se advirtió –además- que la Casa de Tierra del Fuego no atiende en forma personalizada, debido a que se encuentra cerrada en atención a la cuarentena dictada por el gobierno nacional.