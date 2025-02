Trabajadores de todo el país en alerta y movilización

El Gobierno Nacional, mediante el decreto 116, dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima, medida que ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores de la entidad, quienes se declararon en alerta y movilización.

Gustavo Fernández, representante de la Asociación Bancaria en Tierra del Fuego, expresó por ((La 97)) Radio Fueguina la preocupación de los empleados, cuestionando la urgencia y la necesidad de esta decisión. “No vemos por qué la necesidad tan urgente de firmar un decreto a la madrugada antes de viajar”, afirmó Fernández, en alusión al viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos.

El Banco Nación, con más de 700 sucursales en todo el territorio nacional y alrededor de 16.500 empleados, es reconocido por su solidez económica y su rol social. “Es el banco número uno del país, que da ganancias más que suficientes y más que importantes porque tiene una gran cantidad de depósitos”, señaló Fernández.

Además, resaltó que la entidad no solo es rentable, sino que también cumple funciones esenciales, como el pago de jubilaciones, pensiones y sueldos, así como el apoyo a las economías regionales en situaciones de crisis. “Es el banco de los argentinos que, cuando pasa una necesidad, siempre está apuntalando las economías regionales, apuntalando el campo”, agregó.

Los trabajadores consideran que la medida carece de fundamento y ven en ella un intento de privatización encubierta. “No vemos el sentido de hacer esto y vemos que simplemente es un negocio para unos pocos”, manifestó Fernández.

En respuesta, las seccionales de la Asociación Bancaria y la mesa ejecutiva han autorizado al secretario general y diputado nacional, Sergio Palazzo, a tomar las medidas necesarias para oponerse a la decisión gubernamental. “Estamos en alerta y movilización. Ayer se le dio el mandato a Sergio Palazzo unánime de todas las seccionales y de la mesa ejecutiva para que arbitren los medios de las medidas a seguir”, explicó.

Entre las acciones previstas, se encuentran asambleas con los trabajadores y posibles interrupciones en la atención al público. “Vamos a empezar seguramente en los próximos días. Seguramente va a haber asamblea con los compañeros de la coordinación y en algún momento puede llegar a interrupción de atención al público”, adelantó Fernández.

Además, un grupo de profesionales está analizando la posibilidad de impugnar el decreto por considerarlo inconstitucional. “Está trabajando un grupo de profesionales para declarar o inconstitucional o de manera que no tenga efecto el decreto, porque en ninguno se cumple que el banco es deficitario ni que no tiene controles”, afirmó.

Fernández también destacó el papel social del Banco Nación, especialmente en las zonas más alejadas del país, donde la entidad es, en muchos casos, la única opción para acceder a servicios financieros. “El Banco Nación está en todos los lugares del país donde la gente lo necesita. Si no, los terminas excluyendo del sistema financiero, porque no todos tienen la suerte de manejar la tecnología”, sostuvo. Y añadió: “Si se llega a una privatización, ¿quién va a querer poner una sucursal en el medio del Chaco, en el Impenetrable, donde hay una sucursal que posiblemente da pérdida? No lo va a hacer nadie”.

Por último, Fernández recordó que el decreto debe ser aprobado por el Congreso para su implementación definitiva. “Igual tiene que pasar por el Congreso, por ambas cámaras o por la bicameral”, explicó. En este sentido, mencionó el trabajo previo de legisladores como Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, quienes lograron excluir al Banco Nación y a Aerolíneas Argentinas de las privatizaciones en la Ley de Bases. Sin embargo, la situación actual ha reavivado el temor de los trabajadores ante un posible cambio en el estatus de la entidad, lo que ha llevado a una movilización unificada en defensa de lo que consideran un pilar fundamental del sistema financiero y social argentino.