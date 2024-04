Camioneros definirá medidas ante la negativa del Gobierno de homologar la paritaria

El sindicato de Camioneros resolvió posponer hasta el próximo jueves el paro que había anunciado para hoy el secretario adjunto, Pablo Moyano, en repudio al rechazo del Gobierno a homologar la paritaria, y ahora amenaza con una medida de fuerza de 48 horas, que podría ser anunciada en el marco del congreso nacional del gremio.

Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ratificó la postura de rechazar el acuerdo de incremento salarial por la impugnación de una de las cámaras empresariales, y aseguró: “Creo que estas patoteadas de Pablo Moyano, al conjunto de los argentinos, ya los tiene un poco harto. El Gobierno hará lo que tiene que hacer, desde el momento que se tomen las medidas que se tomen”.

“El ministro de Economía (Luis Caputo) dijo con claridad que el Gobierno no va a convalidar aumentos por encima de la inflación. Habrá que ver cómo se plantea esa discusión y cuáles son las medidas que el Gobierno tomará si se llega a realizar un paro”, añadió Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

Ante esta situación, y en una escalada del conflicto, desde Casa Rosada señalaron que, en caso de confirmarse, declararán ilegal el paro de Camioneros y que utilizarán herramientas como la conciliación obligatoria.

“Creemos en un Argentina sin violencia, donde las instituciones funcionan, como están funcionando, y no hay aprietes ni dirigentes que por la fuerza busquen doblegar al otro y mucho menos al Estado”, resaltaron desde la Secretaría de Trabajo ante la consulta de Infobae. “Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley. La gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley, por más poderoso que se crea algún sindicalista”, agregaron.

En la Secretaría de Trabajo aclararon que “la homologación no es un acto automático, como plantea Moyano” y que “el Estado tiene una función que cumplir que es garantizar el orden público, es decir, que no se afecten derechos de terceros a los cuales se les va a imponer este convenio si se homologa”. Y recordaron que “el convenio por el que están presionando ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras y hasta que no se resuelvan, no se puede homologar”.

Las impugnaciones fueron presentadas por la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y la Unión Propietarios de Camioneros de San Juan (UPROCAM). Las cuatro asociaciones integran la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las firmantes de la paritaria, el 23 de febrero pasado, pero impugnaron el acuerdo ante Trabajo al considerar que en el convenio se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y un aporte extraordinario para la obra social que “termina favoreciendo a las grandes empresas y afecta a todas las pymes del país”.

Aunque el área jurídica de Trabajo analiza desde hace semanas las impugnaciones, el aumento ya fue incluido (en muchos casos como anticipo) en los sueldos de marzo, pagados a comienzos de este mes. Aun así, sin la homologación, el sector patronal no está obligado a pagar la mejora y mucho menos a reconocer el “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador “para solventar el déficit del sindicato”. Se estima que en un universo de 200.000 afiliados a Camioneros, ese aporte asciende a un total de 2000 millones de pesos por mes.

El congreso nacional del gremio del próximo jueves estará encabezado por el secretario general, Hugo Moyano. Allí, además, se cursaron invitaciones a los empresarios del sector para discutir sobre el nuevo aumento salarial, aplicable desde el 1° de mayo. En este marco, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros reclamó “en forma urgente el listado de empresas que pagaron el aumento como adelanto de sueldos, el envío de los recibos de sueldo y el listado de empresas que no pagaron el aumento” objetado por el Gobierno”, que es del 45% en dos tramos: 25% para marzo y el 20% para abril.

