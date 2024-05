Para Greve no fue inocente el voto del diputado Pauli

El legislador de Forja consideró que el voto de Santiago Pauli, único fueguino a favor, no fue inocente, sino en consonancia con el grupo de diputados que tienen “un encono” contra el régimen promocional fueguino.

El diputado provincial Federico Greve, del partido Forja, expresó su opinión acerca del voto del diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Pauli, a favor del artículo 111 del paquete fiscal con media sanción en Diputados, destacando la falta de inocencia en la decisión y señalando posibles motivaciones relacionadas con una postura en contra del régimen promocional de Tierra del Fuego.

Según Greve dijo en ((La 97)) Radio Fueguina, el voto de Pauli no fue un acto aislado, sino que estuvo influenciado por un grupo de diputados con una actitud hostil hacia los beneficios fiscales de la provincia: «La única verdad es la realidad. Y la realidad es que nuestros diputados nacionales, la mayoría, por no decir casi todos, votaron en contra de ese artículo 111 y el único que no entendió lo que estaba votando, creo yo, fue el diputado Santiago Pauli” señaló.

También hizo referencia a las discusiones previas en la cámara que revelaron la postura de algunos diputados hacia el régimen promocional fueguino: “Quien escuchó al diputado Massot y a los diputados de la Coalición Cívica hablar del sub régimen y el enorme encono que tienen respecto de nuestros beneficios fiscales y nuestros beneficios dentro de la isla, sabe que esa incorporación de ese artículo 111 va en el sentido de poder reducir el 2% de del PBI y que es una decisión de los Diputados de la Nación exigirle al Gobierno Nacional poder reducir esos dos puntos del PBI».

«El único que no entendió lo que estaba votando fue el diputado Santiago Pauli” dijo Greve.

Además, destacó la necesidad de considerar las claras implicancias económicas para Tierra del Fuego en caso de recortes en el sub régimen promocional: “La verdad que hay que hacer un análisis muy sencillo y simple de los números para darse cuenta que claramente hay que discutirlo. Si uno es representante de los fueguinos y fueguinas, no puede de ninguna manera acompañar”.

En relación con la postura de otros legisladores, Greve contrastó el caso del libertario Pauli con el del diputado del PRO Héctor Stefani, quien se abstuvo de votar el artículo 111, e incluso reconoció su diferencia ideológica con él: “El diputado Stefani, con el cual no comparto lo más mínimo de su ideología y su forma de pensar, pero él se abstuvo y fue el único diputado del PRO que no votó ese artículo”.

Respecto a la posición del presidente Milei y otros dirigentes, reconoció la defensa explícita del régimen promocional de Tierra del Fuego: “Le tengo que reconocer a Milei que es de los pocos presidentes que salió expresamente a decir que había un derecho adquirido respecto de nuestro régimen».

Finalmente, el legislador Federico Greve hizo un llamado a la reflexión sobre las consecuencias económicas y políticas de la incorporación del polémico artículo 111, destacando la importancia de proteger los intereses de Tierra del Fuego: «No es de ninguna manera inocente la incorporación de un artículo de este tipo».