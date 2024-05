“Si el Estado hubiese mandado más gente, ya habrían encontrado a Elio”

Ana Sarabia, madre de Elio Torres, el abogado desaparecido en Península Mitre, sigue en la incansable búsqueda de respuestas y apoyo para encontrar a su hijo, quien perdió contacto el 20 de julio de 2023. A pesar de los esfuerzos de la policía y el Estado provincial, la búsqueda ha sido desafiante y los recursos cada vez escasean más.

En una entrevista exclusiva con ((La 97)) Radio Fueguina, Sarabia expresó su preocupación por la falta de recursos y apoyo continuo por parte de las autoridades. Aunque en abril se reanudó la búsqueda con una comitiva policial durante 20 días, los resultados fueron infructuosos. Ante esta situación, la familia ha buscado recursos de manera independiente, organizando eventos como rifas para financiar los costos de la búsqueda.

«Es costosísimo«, señaló Sarabia. «Para un particular es casi imposible correr con los gastos de una búsqueda«. A pesar de los esfuerzos, la búsqueda sigue siendo desafiante debido a la extensión del área y la falta de apoyo suficiente.

La familia ha utilizado helicópteros y embarcaciones para explorar la vasta región, pero los costos siguen siendo prohibitivos. Además, la falta de voluntarios y apoyo de la comunidad ha sido decepcionante para Sarabia. «Nos pesa que hayamos tenido tan poco apoyo«, lamentó.

Sarabia también expresó su frustración con la falta de inversión y presencia del Estado en la reserva provincial donde desapareció su hijo. «El Estado es responsable de lo que pase adentro«, señaló. «Pareciera que el Estado no ha puesto siquiera carteles para que un turista que encuentre algo se dé cuenta que es de Elio«.

La familia también ha recurrido a la justicia en busca de respuestas, pero se han enfrentado a obstáculos en el acceso al expediente. A pesar de ello, mantienen la esperanza de que se haga justicia y se encuentren respuestas sobre la desaparición de Elio:

“Inclusive hemos apelado a la Justicia, desde hace como un mes que no podemos acceder al expediente, recién el martes volvió a la Cámara de Apelaciones, así que estamos esperanzados que nos notifiquen para ver el resultado de lo que han determinado”, expresó la madre de Elio Torres.

«A mi me interesa encontrar Elio, porque ninguna madre puede estar en paz si no encuentra a su ser querido sabiendo que está en algún lugar específico, pero como no se ha buscado con la suficiente gente es imposible que lo encontremos«, apuntó Saravia y cerró denunciando: “Si el Estado hubiese mandado más gente, ya habrían encontrado a Elio”

