Vecino solicita colaboración para costear sus medicamentos

Emanuel Vitola es un vecino de la ciudad, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad que no da tregua en su vida, ya que «avanza cada vez más», la cual tampoco se encuentra controlada al 100%, a raíz de diversos problemas, según detalló en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Su principal inconveniente con el tratamiento de su enfermedad se debe a que debe cambiar de medicación, y la actual tiene un valor elevadísimo, ya que «sale cerca de 7 millones de pesos», resaltó. Se trata de una inyección, la cual debe aplicarse durante 3 meses, 3 veces por mes. «Todavía no se colocó ninguna, por lo que tampoco sabría como reaccionaría mí cuerpo. La neuróloga inyectará la primera dosis y luego veremos cómo responde mi organismo».

Por el momento, Emanuel Vitola se mantiene medicado «con corticoides y otros medicamentos, pero la neuróloga pide cambiarlos, ya que los corticoides pueden tener un efecto adverso». Asimismo, resaltó la gran voluntad de su médica, quien le brinda ayuda «por su cuenta, para ver si alguien se hace cargo» de la cobertura de las inyecciones.

«Mientras tanto, la enfermedad avanza y me siento desganado. La neuróloga me dijo que es normal», indicó. Agregó a que esta sensación se atribuye también al «hecho de estar reclamando constantemente» una respuesta en cuento a la cobertura de los medicamentos que necesita actualmente, remarcando que «por ley, me corresponde acceder a ellos».

Por último, remarcó que se encuentran trabajando en lanzar un bono contribución para recaudar dinero para costear las inyecciones, por lo que invitan a comercios o emprendedores a colaborar con premios. Aquellos que deseen formar parte de esta iniciativa, pueden comunicarse al 2964 52 78 90.