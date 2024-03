La Provincia acudirá a la Corte de La Haya por el puerto inglés en Malvinas

El licenciado Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno fueguino adelantó que la Provincia prepara una intimación contra el Reino Unido por la construcción de un puerto multipropósito en Malvinas.

Observó que “hemos vivido un sinfín de novedades en torno a lo que es las Islas Malvinas, la llegada del Canciller (David) Cameron a Puerto Argentino, estas intenciones de ampliar lo que es la usurpación, especialmente en la zona de Georgias y Sandwich del Sur en lo que ha sido la navegación de buques con bandera ilegítima de las Islas por el Estrecho de Magallanes, incluso la construcción de un puerto que en los próximos días se va a formalizar una intimación por parte del Gobierno de la Provincia”.

“Es una intimación que se traduce en un recurso administrativo y esa intimación se emitirá desde la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Producción y Ambiente del Gobierno de la provincia y se envía a través de lo que es la Convención de La Haya directamente hasta la empresa (que construye el puerto). Ahí se abre un plazo, si mal no recuerdo, de 90 días hábiles para que ellos puedan contestar y recién en el caso de que no contesten o que la respuesta no sea satisfactoria se abre la posibilidad de una instancia judicial”, explicó el Lic. Andrés Dachary.

Dachary mantuvo un encuentro con los presidentes de los centros de veteranos de guerra, Luís Cepeda de Río Grande y Juan Carlos Parodi de Ushuaia.

Críticas a la Cancillería argentina

El funcionario provincial compartió que “han sido todos momentos en los cuales nuestra Cancillería debió haber reaccionado de manera instantánea y de la manera más contundente, y esto no fue así, y que sin dudas marca un riesgo enorme, sobre todo cuando uno toma como el único elemento formal que hay, que fue la declaración del 3 de enero, el día que lamentablemente inicia la usurpación británica allá por 1833”.

Agregó en este sentido que “la Cancillería llamaba a generar un diálogo maduro y constructivo, que quizás en términos diplomáticos suene, digamos, como suavizado, pero lo que llaman es quizás a dejar de lado el reclamo por las Islas para avanzar en una agenda centrada exclusivamente en lo económico, en el comercio con el Reino Unido, en fomentar las inversiones y demás, y esto claramente no tiene que ser el eje de nuestra relación con Inglaterra”.

Recordó que “nosotros permanentemente lo hemos manifestado, por supuesto que entendemos que tiene que haber una relación diplomática, pero el primer tema, y como condición necesaria para que puedan existir otros temas en una agenda, tiene que ser la reapertura de las negociaciones en torno a Malvinas. No compartimos esto, creemos que realmente se están tomando decisiones muy desacertadas, hace poco tiempo fue designado también nuestro próximo embajador ante lo que va a ser las Naciones Unidas, él, dentro de su agenda de trabajo, no citó a las Islas Malvinas como un tema prioritario, no lo citó como un tema siquiera, con lo cual es gravísimo porque sabemos que el Comité de Descolonización aporta y muchísimo en la construcción de alianzas en torno a la lucha contra el colonialismo, por eso esperamos que realmente se genere un quiebre, un punto de inflexión en la postura que está tomando la Cancillería respecto a la administración del tema de Malvinas, porque entendemos que está muy desapegada de lo que debería ser una correcta administración para la recuperación de nuestro ejercicio de pleno y soberanía”.

Apoyo a los actos del 2 de Abril

Por otra parte el licenciado Dachary, ante la fecha del de 2 de abril en ciernes, valoró que “es fundamental el trabajo que han hecho nuestros veteranos y veteranas de guerra de mantener el reclamo, que no es algo reciente, es algo que se ha iniciado inmediatamente después de finalizado el conflicto, en los tiempos más duros de la desmalvinización allá por los 90, fueron quienes han mantenido vivo allá más justamente el reclamo, que cada persona que tiene el privilegio de nacer en Tierra del Fuego, o aquellos que han abrazado a esta provincia como su nuevo hogar, inmediatamente reciben ese compromiso, se contagian de esa lucha por lo nuestro, de esa lucha por la soberanía”.

Agregó que “en torno al 2 de abril y una nueva conmemoración de lo que ha sido la recuperación de nuestras islas, seguimos trabajando por la vía pacífica para la última recuperación de nuestras islas, y no se va a interrumpir con este impedimento de ejercer la integridad territorial, es fundamental el trabajo entre las distintas instituciones, entre los distintos niveles de gobierno, los centros de veteranos, las organizaciones de la sociedad civil, y principalmente el pueblo fueguino”.

En este punto consideró Dachary que “el gran diferencial de lo que se vive en esa semana, de todo lo que tiene que ver la Semana de la Vigilia, tanto en Río Grande, en Tolhuin, en Ushuaia, como en la Antártida, como así también en distintas partes del país, habla de un compromiso de personas, de que más allá de la cláusula transitoria y de esa manda constitucional que tenemos todos los argentinos, demuestra realmente que es una cuestión inclaudicable, que es un compromiso por la lucha con la soberanía, y que esto únicamente va a terminar el día que Argentina recupere el ejercicio pleno de su soberanía, y por medio de la reapertura de las negociaciones con el Reino Unido”, concluyó.

Ultimas noticias