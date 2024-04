Un papelón memorable, la vergüenza de los conductores y las disculpas tardías

Después de la alegría del domingo, cuando derrotaron a su clásico rival por el torneo local, Boca Juniors sufrió un duro traspié a nivel internacional, al perder 4 a 2 contra un “equipo chico” de Brasil, el Fortaleza.

La derrota alegró a los “anti boca” y despertó el clásico folclore futbolero, de cargadas y memes en las redes, que derivó en un grosero papelón vivido durante el noticiero matinal del canal de cable TN.

Entre la protesta de colectiveros y el viernes con lluvia, llegó el resumen de la Copa Sudamericana. Y en la pantalla, apareció una broma grosera, en formato de burla contra Boca, que la encargada de la lectura al aire percibió inmediatamente, por lo cual interrumpió su lectura.

Pero nada pudo evitar que el mismo texto se imprimiera al aire, para indignación de los hinchas xeneizes y el furor de los internatuas que de inmediato viralizaron la imagen del insólito instante en las redes sociales.

«Valioso triunfo en Venezuela», decía el título. Y luego la bajada: «Lanús se impuso 2-0 al Metropolitanos, equipo sensación del continente. Y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou. Ah, y a Boca se lo garch… en Brasil», se pudo leer (así, tal cual) en la pantalla de Todo Noticias a las 7.05.

Tras el exabrupto, los conductores Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez hicieron silencio mientras seguían otras imágenes en la pantalla, se escucharon algunas risas de fondo y cuando volvieron se vivió un momento incómodo. «Lo voy a ir a buscar a ese que escribió», dijo Lapegüe, un reconocido hincha de Boca. «En 25 años de laburo nunca me sucedió», agregó su compañera, que frenó la lectura justo a tiempo.

Más tarde, cerca de las 10, llegaron las disculpas formales. «Hubo un texto escrito inapropiado que salió al aire que no tiene que ver con la política de TN», dijo Vázquez. Y agregó Lapegüe: «Fue una broma interna que no tendría que haber salido nunca al aire, fue tomada una medida disciplinaria con esa persona que quiso hacer un chiste de mal gusto. Nosotros estamos poniendo la cara, haciendo noticiero todos los días, poniéndole buena onda», se descargó.

Más tarde, una “aclaración” y un pedido de disculpas se publicó en el portal del mismo canal. Con un texto formal, en el que no queda claro el motivo, por lo que, quienes no estuvieron viendo televisión a las 7, no terminaron de entender a qué se refería, pero quedó claro que a TN, esta vez, se le escapó no la tortuga sino la gallina.

Más papelones en los medios:

Ultimas noticias