Blanco pone reparos al RIGI y defiende el régimen de promoción de Tierra del Fuego

El senador fueguino anticipó que votará a favor de la ley en general, pero en contra en particular si no se avanza en una serie de cambios. Reiteró su firme defensa de la 19.640.

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, adelantó que votará a favor de la Ley de Bases en general, pero al mismo tiempo señaló que se opondrá a la eliminación del régimen de promoción que beneficia a su provincia y reclamará cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También se pronunció en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas porque la consideró esencial para la conectividad de su provincia.

Blanco pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y su definición sobre ante la Ley de Bases despeja algunos interrogantes cómo iba a comportarse al momento de la votación.

En declaraciones al programa “Esta Mañana” que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, Blanco precisó que votará a favor de la ley en general “porque el gobierno necesita la herramienta”, pero que se opondrá en particular en algunos capítulos.

Tampoco se por qué razón a último momento se incluyó el artículo 111 siendo que @JMilei dijo, hace un tiempo, que el subrégimen de promoción industrial fueguino es un ejemplo de lo que debería hacerse en otras provincias para fortalecer a las economías regionales y al federalismo pic.twitter.com/L0tZdUJNEM — Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) May 8, 2024

Ganancias

Acerca del capítulo del impuesto a las Ganancias, evitó pronunciarse y reconoció que hay conversaciones con sus colegas patagónicos pero aclaró que aún no hay una posición unificada sobre este tema.

El senador fueguino conjeturó que en virtud de la discusión que se está dando en la Cámara Alta, la Ley de Bases será aprobada, pero con cambios y deberá volver a ser tratada en Diputados.

“El Artículo 111 de sub regímenes de promoción, aunque no tiene nombre y apellido es un artículo dirigido a Tierra del Fuego. Hay muchas opiniones por desconocimiento. Me voy a oponer y voy a trabajar para que sea rechazado”, afirmó Blanco.

Sobre el RIGI sostuvo que “es necesario hacerle modificaciones porque hay avance sobre facultades y derechos provinciales. Además hay errores de redacción que después pueden ser interpretados de forma incorrecta”.

En referencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas sostuvo que para su provincia es esencial porque es “aerodependiente y cuando fue privatizada tuvimos problemas de conectividad. El servicio de Aerolíneas, más allá de la restructuración que hay que hacer, debe mantenerse en manos del Estado”.

(Noticias Argentinas)