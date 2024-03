Ybars: “Las aspiraciones personales no tienen que ir por encima de lo colectivo”.

En el contexto de las próximas elecciones internas del 14 de abril, Maximiliano Ybars, concejal riograndense del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), reveló detalles de su postulación para presidir el Comité provincial del partido, con la visión de revitalizar y fortalecer la representatividad del radicalismo en la provincia.

En Radionoticias, por ((La 97)) Radio Fueguina, Ybars, al trazar las principales líneas de acción de cara a las internas, enfatizó en la necesidad de un diálogo abierto y constructivo con todos los sectores del partido, así como con dirigentes y militantes, con el objetivo de comprender la coyuntura política actual y las necesidades del radicalismo en el ámbito provincial.

«Estamos en ese proceso tratando de hablar con todos los espacios, con todos los dirigentes, los militantes, entendiendo la coyuntura y entendiendo la situación partidaria del radicalismo a nivel provincial» resonaron las palabras del propio Ybars.

El edil radical destacó la importancia de ampliar la base de apoyo del partido y recuperar espacios de representatividad perdidos, sobre todo en la Legislatura provincial: «Venimos de perder espacios de representatividad en la Legislatura. Estamos trabajando en esta propuesta que no es ni más ni menos que tratar de abrazar lo más amplio posible» consignó.

En cuanto a la necesidad de unidad dentro del partido, Ybars señaló que es fundamental dejar de lado aspiraciones personales y trabajar en un proyecto colectivo que beneficie al radicalismo en su conjunto. En este sentido, expresó: «Tenemos que dejar los egos de lado, las aspiraciones personales no tienen que ir por encima de lo colectivo. Nosotros tenemos que lograr un proyecto colectivo, porque es lo que requiere el partido hoy, es lo que la gente está pidiendo».

Federico Sciurano – Maximiliano Ybars (archivo)

Respecto a la ausencia de Federico Sciurano, figura destacada del radicalismo provincial y actual miembro del oficialismo de Forja, en el proceso electoral interno, el candidato manifestó su respeto hacia la decisión del legislador y reconoció su relevancia para el partido. Según Ybars, «Federico no va a participar de esta elección, me lo transmitió en forma privada, no dijo nada malo, dijo ‘yo estoy en otro proyecto político’, es lo que me transmitió él, y por una cuestión de respeto no participará en este proceso».

Consultado sobre dichos del ex intendente de Ushuaia, quien por ((La 97)) mencionó haberse sentido censurado en la UCR el año pasado en ocasión de conformarse las listas, el concejal reconoció que “es probable que se haya sentido así, censurado. Lejos está al alcance de uno censurar a una figura como Federico. Si él se sintió así, es una pena, porque es un dirigente importantísimo para el radicalismo, era legislador por nuestro partido, es una gran pena”.

Finalmente, Maximiliano Ybars expresó que su candidatura representa un compromiso con la unidad y el fortalecimiento del radicalismo provincial, buscando liderar el partido en un momento donde la renovación y la cohesión interna son aspectos fundamentales para el futuro.

