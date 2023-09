“Ojalá algún día pueda decir junto a ella que lo logramos, que la encontramos”

Domingo 28 de septiembre del 2008. María Elena Delgado, Fabián Herrera y su hija de 3 años, Sofía, decidieron pasar un día de camping John Goodall a 60 kilómetros de Río Grande. Alrededor de las 11 horas ingresaron, estacionaron cerca de un alambrado pegado a la Ruta 3 y descendieron.

Del vehículo bajaron Fabián y Sofía, junto a un amigo de la familia y sus hijos que los habían acompañado, descendieron para acomodarse, mientras María quedaba en el vehículo a la espera de saber si debía ingresar en el camping o quedarse estacionada ahí.

Fabián notó que Sofía ya no estaba con él y supuso que había vuelto con su madre al vehículo, pero cuando retornaron vieron que tampoco estaba ahí. Comenzaron a llamarla y buscarla. Ya a los 40 minutos sin rastro se avisó a la policía que arribó a las 14 horas aproximadamente, buscaron durante toda la jornada y nunca consiguieron hallarla.

El día de la desaparición

Así se disparó una de las desapariciones más trágicas de nuestra provincia, desaparición que, aún a día de hoy, continúa sin ningún avance que pueda dar cuenta de lo que sucedió.

15 años se cumplirán este jueves desde la desaparición de Sofía Herrera, tanto tiempo, “tanto tiempo y a la vez parece que el tiempo no hubiese pasado, que quedó ahí, porque tenemos todo tan presente lo que pasó ese día 28 y fue todo tan difícil”, expresó para ((La 97)) Radio Fueguina María Elena Delgado, madre de Sofía.

“En las primeras horas ni nosotros sabíamos lo que podría haber pasado, inclusive transcurrieron dos o tres horas y empezamos a pensar si ella salió del camping y alguien la llevó a la policía de Tolhuin. Nunca imaginamos que Sofi podía desaparecer así y hasta el día de hoy no saber nada”, relató sobre ese fatídico día.

Sofía era una niña muy apegada a su madre, entonces a María la sorprendió de sobremanera su ausencia: “No podía dimensionar que no estaba. La buscamos en el lugar y la llamamos, tenía la esperanza de que esté dentro del camping desorientada, que quiso volver al auto, pero quizás se encontró a alguien”.

“Se cree que Sofi quiso volver al auto y se encontró con una persona dentro del camping, – continuó diciendo María-, después de todas las reconstrucciones en el lugar se cree que algo así pasó, que esa persona se la llevó”

Volver a la vida diaria

María Elena atravesaba un embarazo al momento de la desaparición y recordó lo duro que resultó tener que volver a la rutina diaria: “Fue muy triste, tenía una angustia grande. Pero había que salir y seguir respirando, porque estábamos de pie pensando en que en cualquier momento Sofi iba a aparecer. Luego también me tuve que ocupar de Juliana que nació a los cuatro meses de la desaparición”.

María quiso poner en palabras esa articulación de tener que continuar sobriamente la búsqueda de su hija en la desesperación del transcurrir de los días: “Se fue dando y gracias a Dios sobrevivimos a eso, tuve que dejar a Juli muy chiquita, muy bebé, porque también tenía que salir a buscar a Sofi, salir en medios nacionales. Es lo que he hecho en todos estos años, aparte de hacer una gran red a nivel nacional para que la causa se maneje sola ya que a nivel país se conoce su desaparición”.

Difusión de la búsqueda y redes solidarias

Muy agradecida destacó el trabajo de la red solidaria que en colaboración con la AFA permitió que se siga difundiendo el flyer de búsqueda y mencionó que este fin de semana se realizará la caminata a Lujan donde también se irá con un banner de niños desaparecidos que incluye la de Sofía.

En este sentido, María Delgado mencionó que mantiene contacto con familias de otras personas desaparecidos en el país como la de Bruno Gentiletti, quien desapareció en un camping de Rosario hace 26 años; de Guadalupe Lucero desaparecida en el 2021 en San Luis; además de la madre de María Cash, perdida desde el 8 de julio del 2011.

“Por ahí nos encontramos en una reunión en Buenos Aires y quedamos en contacto. La mamá de Guadalupe la llamé yo y le dije que no parara de buscar, que esté atenta a los medios y no parara nunca la búsqueda que eso era lo más importante”, expresó.

Acompañamiento y difamación

Lamentó que en su caso no tuvo tanto acompañamiento psicológico durante y después de su embarazo en el marco de la desaparición de Sofía: “Tuve algunas entrevistas con psicólogos, pero era más importante buscar entonces no podíamos asistir. En cuanto al acompañamiento familiar vivimos solos como muchas familias del norte, entonces también estuvimos muy solos, solos en la búsqueda, en la vida misma”.

También en el camino hubo personas que no colaboraron para nada a la búsqueda de Sofía ni al bienestar familiar, “hubo gente que al comienzo se ocupaba de matar a los padres, inventar cosas. En los casos así sale mucha gente a hablar que no tiene idea de lo que vivimos, pero igual tiran veneno”.

“La Justicia trabajó, pero el resultado que quiero y espero no lo tengo hasta el día de hoy, que es la aparición de Sofia. Han entrado nuevos ministros de Seguridad y el jefe de la Policía, pero ninguno ha dicho nada, así que acompañada no me siento”, agregó.

“Tampoco con los políticos de la provincia, jamás hicieron una campaña o nos dieron un banner para Sofía. Nunca se acercaron por voluntad propia”, apuntó María y recordó que tres gobernadores han pasado desde su desaparición, “con Fabiana Ríos desapareció mi hija y en los primeros tiempos quizás acompañó; con Bertone quería comunicarme, pero dijo la burrada de que Sofi no se perdió en su gestión y nunca nos recibió. Con el actual gobernador tampoco hemos pedido una reunión”.

María continuó hablando sobre las distintas versiones que surgieron en los medios de comunicación y dieron lugar a las especulaciones más erradas sobre el caso:

“Fue muy difícil, porque era todo tan nuevo para nosotros y no podíamos concebir que haya gente que hable sin saber, invente cosas. Como la versión de que Sofi no era la hija de Fabián, sino de un hermano. Cosas increíbles y como esa un montón de cosas como que no era hija nuestra y no de dónde la habíamos traído”, mencionó.

Particularmente hizo foco en el estrambótico episodio de la vidente Verónica Contreras quien envalentonada por la publicidad obtenida por algunos medios arremetió contra los padres de Sofia, acusándolos, basada en una supuesta percepción extrasensorial, de haber dado muerte a la niña y enterrar su cuerpo en el patio de la vivienda familiar:

“Después se supo que era una mujer enferma psiquiátrica y que no comprendía la criminalidad de sus actos, que era inimputable. Pero el daño quedó hecho, no se puede volver atrás con todo lo que nos hizo esa mujer”, denunció.

Juliana Herrera

Juliana, la hermana de Sofia, nacida 4 meses después de la desaparición, se crio al calor de la búsqueda, destacó María:

“Es una nena que intentamos que sea feliz, que haga sus actividades. No le explicamos mucho, a veces hablábamos con ella cuando se cansaba por la búsqueda y le decíamos que no sabíamos cuándo iba a aparecer, pero que teníamos que seguir buscando”.

“Fuera de la familia no habla de su hermana y capaz muchos compañeros de ella no deben saber que es hermana de Sofi”, expresó María sobre el hermetismo de Juliana y destacó un caso de una salida de la escuela donde los compañeros vieron un cartel de Sofi y ella decidió quedarse muda.

Asimismo, el hecho condicionó mucho su crianza: “La acompaño a todos lados y trato de que nunca esté sola, que siempre ande en grupo. Porque nunca sabes si puede pasar uno de esos casos que se denuncia en Río Grande de autos que secuestran chicos”.

Las presuntas Sofías

Con el transcurso de los años afloraron también muchos presuntos avistamientos de la criatura desaparecida que, sin embargo, dieron resultados negativos:

“Para nosotros hubo muchos momentos que ya encontrábamos a Sofi, sucedió en Buenos Aires una pareja de médicos que habían adoptado a una nena y la vieron en el aeropuerto, despertando denuncias porque se parecía a ella. Ellos no querían mostrarla entonces tendíamos a sospechar, pero cuando se trabajo se confirmó que no era”, mencionó María, “como esos hubo un montón de casos”.

Contra toda lógica inductiva de acumulación de casos negativos, cada avistamiento plantó una semilla de esperanza en la familia y generó ilusión de que se trate finalmente de Sofi: “Así y todo seguimos esperando al mismo llamado o mensaje. Ojalá que el momento menos pensado vuelva a aparecer”.

Particular mención hizo de un caso en San Juan que fue notificado el año pasado, donde la vecina de una niña adoptada a pesar de las reticencias de su familia contactó con María por el parecido de la joven, que tenía la misma edad y un parecido impresionante.

“Me llamó y me manda fotos de una nena idéntica, a los 6, 7, 8, 12 y 15 años. Por eso pedí al Juez de la causa que se haga un ADN, pero aún estamos esperando. Hace un año el Juez que no responde nada y vamos a seguir insistiendo porque se trata de una chiquita de la misma edad, muy parecida y es adoptada”, dijo María.

15 años después

Dicen que hay días agitados donde se genera la sensación que pasan años de transformación y, en contraparte, que hay años que se sienten como días por su quietud. María reflexionó sobre esa detención en el tiempo que se produjo ese 28 de septiembre y los 15 años posteriores que fueron sucediéndose lentamente.

“Siento que es demasiado el tiempo que no tenemos a Sofi, nunca hubiese querido que pasen tantos años y aún resta saber cuánto más va a pasar hasta saber qué pasó. Siento que se podría haber hecho algo más, pero no sé, – dudó-, siento que no lo sabemos”.

La policía y la gente que trabaja en la causa cuando aparece un dato lo trabaja. Ahora hay una nueva Jueza que ojalá agarre el hilo de la causa y pueda hacer algo”, se esperanzó.

“Genera mucha tristeza no tener a Sofi. La culpabilidad es terrible, de echarnos la culpa con Fabián porque él no se fijó en Sofi y a mi porque me quedé en el auto”, expresó lastimosamente María.

Sin embargo, nunca perdió la esperanza, “eso es lo que nos lleva a seguir impulsando la búsqueda”.

“Ahora estamos esperando que se haga una actualización con Inteligencia Artificial y que lo haga lo más parecida posible a lo que es hoy, que alguien la reconozca en algún lugar o ella misma se dé cuenta de que la estamos buscando”, adelantó.

También, este jueves 28 se reunirán cerca de su casa, en Cambaceres y Pellegrini, para conmemorar estos 15 años de ausencia, pidiendo por su aparición.

Por último, María Elena Delgado dejó un mensaje para Sofía, en el caso de que escuche, en el caso de que pueda conocerlo una vez se reencuentren. María quiso que Sofía sepa que nunca pararon de buscarla, que en este momento, en estos 15 años “la seguimos buscando y la amamos, que toda su familia la ama. Deseo de todo corazón que ojalá algún día pueda decir junto a ella que lo logramos, que la encontramos”.