En Ushuaia siguen ofreciendo licencias de conducir falsificadas

El Municipio de Ushuaia reaccionó ante un flagelo de larga data en la capital provincial. La oferta de licencias de conducir falsificadas, que se repite por distintas redes sociales, a una tarifa de aproximadamente 5 mil pesos.

Tal como informó ((La 97)) Radio Fueguina hace más de un mes, los estafadores aprovechan la paralización de actividades en la oficina municipal correspondiente y medran con la necesidad de conductores que no tienen el carnet o necesitan renovarlo.

El subsecretario de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, informó que por la situación de pandemia, “la actividad en el edificio de Coronado, donde se realizan estos trámites, aún continúa suspendida” por lo tanto “es falso todo lo que se publicó en las redes sociales” y agregó “además es una estafa porque le cobraban una cifra de 5 mil pesos a la persona. Por eso ya efectuamos la denuncia correspondiente para que se investigue a esos usuarios de la red social Facebook, pero lo mismo se puede presentar en otras redes”.

La Municipalidad radicó una denuncia penal en la comisaría 2º de la capital provincial. No obstante, aparecen nuevos perfiles que reiteran las maniobras bajo otros nombres, “por eso es fundamental que la gente esté alerta y no caiga en estas estafas que solo buscan sacarle el dinero y hacerles pasar un mal momento. Mucha gente en su buena fe, confía en este tipo de publicaciones y luego se ve seriamente afectada. Hay que ser conscientes que muchas cosas que se escriben y se publican en internet son falsas, por eso hay que estar atentos para no caer en la trampa” explicó Ledesma.

La Municipalidad adelantó que solo se informará por los canales oficiales cuando se retome la actividad para poder realizar las renovaciones o la obtención por primera vez de la licencia para conducir.

Nota relacionada:

Lee más: