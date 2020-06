Pasaron 7 años y los estafados de Chacra VIII siguen esperando una solución

Son más de 400 adquirentes de buena fe que pensaban construir su casa propia, invirtieron mucho dinero que pagaron a la inmobiliaria GEA y a la emprendedora Moliterno y a 7 años de aquella inversión, el sueño se convirtió en pesadilla sin final a la vista.

Los terrenos adquiridos no tienen los servicios básicos (aunque la Ley prohíbe vender en estas condiciones) y no existen ni siquiera proyectos presentados en los entes responsables para que el tendido de las redes se pueda llevar a cabo.

Un grupo de estos vecinos, que no dudan en afirmar que han sido estafados por Moliterno, se volvieron a reunir hoy en el loteo para reiterar su demanda de solución al problema, lo mismo que piden desde hace 7 años.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, uno de los perjudicados, Jonatan Romero, explicó que se autoconvocaron en el loteo “para ver qué vamos a hacer, han pasado 7 años sin que nadie nos atienda, no nos dan ni explicaciones, ni promesas siquiera”.

“Decidimos reunirnos para ver los pasos a seguir pero es mucho tiempo esperando soluciones –lamentó Romero- les dimos tiempo para juntar los fondos vendiendo activos, pero tampoco resultó, no les importa solucionar el tema, nos sentimos realmente estafados pero tampoco en la Justicia obtuvimos respuestas”.

“Nadie nos ha llamado, estamos todos muy angustiados”, admitió el vecino, “No sabemos si cortar una calle, prender fuego frente a la Municipalidad, o qué hacer para que nos atiendan, estamos desesperados”.

En cuanto a la posibilidad de acceder a la provisión “hace unos años trajeron unos caños y ahí quedaron, fuimos a la Cooperativa y nos dicen que no han presentado ni siquiera un proyecto, no les importa solucionar nada”.

Los terrenos han sido abonados casi todos en un cien por ciento: “Pagamos a la inmobiliaria GEA, la que está en el centro, algunos llegaron a pagar 220 mil, está todo pago, y no nos dan los servicios, es una verdadera estafa y a la Justicia, al gobierno, a la municipalidad, a nadie le interesa actuar”, deploró Romero.

En tanto, la falta de respuesta a los llamados que han hecho a la empresa y a la inmobiliaria les agrega una preocupación más: “No sabemos si se pueden borrar, desaparecer de la ciudad y entonces sí quedamos desamparados; es una estafa, 400 familias afectadas en un barrio en el centro de la ciudad, n podemos creer que no salga una solución”.

Para colmo, ahora se suman las estafas entre vecinos, gente que fue estafada y se desquita vendiendo el terreno con mentiras, nos estamos peleando entre nosotros, es todo ilegal y parece que a ninguna autoridad le preocupa, me dieron el número de un secretario pero no contesta las llamadas, parece que no hay interés en darnos una solución”, concluyó el preocupado vecino.

