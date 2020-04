Una app fueguina: «Precios bajo la lupa» ya está disponible para Iphone

La app «Precios bajo la Lupa» publicó hoy su versión para Iphone, luego del rotundo éxito de la versión original para Android. La aplicación fue destacada en medios nacionales y es utilizada por municipios y consumidores de todo el país.

«Precios Bajo la lupa» es una aplicación gratuita que, como su nombre indica, permite escanear un producto y saber si su valor es correcto o si tiene un sobreprecio. Fue desarrollada por un grupo de amigos y colaboradores de Ushuaia y Santa Fe que, preocupados por el aumento desmedido de los precios, sobre todo en los alimentos básicos, se pusieron a trabajar para tener una app totalmente gratuita en tiempo récord.

«Desde que comenzó la cuarentena por coronavirus, cada vez se habla menos de la inflación, pero la verdad es que sigue estando ahí y día a día se siente más. Vamos al supermercado y los alimentos no paran de subir de precio», explicó Leandro Fridman, uno de los creadores».

«Fue pensada como una herramienta social para luchar contra la inflación», explicó Federico González, otra de las mentes detrás del proyecto. «Además se suma a la acción de distintos municipios para controlar los precios, y ellos además nos pueden ofrecer un botón para que reciban la denuncia directamente», agregó.

«Decidimos lanzarla primero para Android porque es el tipo de teléfonos que tiene la mayor parte de las personas y no queríamos dejar pasar más tiempo para publicarla. Ahora finalmente tenemos la versión para Iphone», explicó Leonel Viera, que vive en Ushuaia y es profesor de informática en la UNTDF.

El Lic. Fernando Chiesa, director de Focus Research, consultora que colaboró en el proyecto, explicó que «La aplicación no sólo está siendo utilizada por consumidores sino que también la están adoptando municipios de todo el país como herramienta para agilizar el control de precios. Es importante aclarar que no se solicitan ni registran datos personales, sólo la ubicación para detectar qué precios acordados corresponderían». Luego agregó que «Las apps colaborativas representan una revolución en la participación ciudadana. Están incrementando exponencialmente la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos en formas que antes no hubieran sido posibles. Por eso, precios bajo la lupa se construye sobre esta idea de que el control que se puede ejercer sobre las instituciones es mucho más efectivo cuando lo hacemos todos juntos”

SOBRE LOS DESARROLLADORES DE «PRECIOS BAJO LA LUPA»

Federico González: Es Licenciado en Informática, tiene un Máster en Ciudades Inteligentes por la Universidad de Girona y un Postgrado en Estrategias de Gobierno Abierto por la OEA. Está cursando su Doctorado en Inteligencia Artificial en la Universidad de Barcelona. Es Profesor e investigador en la carrera de Licenciatura en informática en la UNTDF.

Celular: 02901 15 529764 Twitter: @fedegonzal

Leandro Fridman: Es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es diplomado en Comunicación Política por la Fundación Konrad Adenauer y tiene un Máster en Consultoría en Integración de Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia (España). Es docente de UNL y UNER.

Celular: 0342 15 631-4031 Twitter: @leandrofridman

Leonel Viera: Es Licenciado en Informática y está cursando su Máster en Big Data en la Universidad de La Plata. Es Profesor e investigador en la carrera de Licenciatura en informática en la UNTDF.

Celular: 02901 15 476-919 Twitter: @viera_leonel

Fernando Chiesa: Es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y director de la consultora de opinión pública Focus Research. Es docente de Metodología de la Investigación Social. Obtuvo con distinción una capacitación en “Computing for Data Analysis” en la John Hopkins Bloomberg School of Public Health, y obtuvo un certificado de “Social Network Analysis” en la Universidad de Michigan. Actualmente está cursando un Máster en Estudios Electorales en la Universidad de San Martín y un certificado en American Government en la Universidad de Harvard.

Web: www.focusresearch.com.ar | Linkedin: www.linkedin.com/in/fernandochiesa | Twitter: @focus_res

Más sobre Tecnología:

Lee más: