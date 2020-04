Pérez, contra el recorte salarial en las fábricas: “No hay justificación para que descuenten”

El intendente del Municipio de Río Grande, Martín Pérez, criticó la decisión de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) de reducir salarios al 70 % y a su vez, pidió “solidaridad” en esta etapa que atraviesa la ciudad por la cuarentena total por COVID-19.

“Espero que el Ministerio de Trabajo actúe con celeridad y firmeza”. “No hay justificación para que las empresas descuenten salarios. Es un momento de hacer un esfuerzo, las empresas deben hacerlo”, enfatizó Pérez, al exigir “del gobierno provincial que actúe con la mayor severidad en esta instancia”.

En diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina, el Intendente aclaró que “yo no voy en contra de una fábrica o de la otra. No me interesa, no pasa por ahí. Río Grande le ha dado mucho a las fábricas y por eso, me parece que es el momento para que todos actuemos con responsabilidad”.

Reclamó a los empresarios “Que han ganado tanto, que hagan un esfuerzo, que sean responsables, que se pongan la camiseta de Río Grande”.

El funcionario fue tajante al enfrentar la estrategia empresarial, y se detuvo en el proceder de la fábrica “Mirgor, que quiso echar a todos sin más, lo que le valió el repudio de toda la provincia”.

Desvirtuó, asimismo, el argumento de Afarte, respecto de que son sólo las fábricas las que tienen pérdidas ‘por la crisis de la pandemia: “Con el mismo criterio que ellos aplican, a nosotros que nos cayó la recaudación un 50%, deberíamos estar recortando servicios o salarios y no lo hacemos porque, en definitiva, el Estado somos todos”, aseveró.

Por ello, admitió que “estamos haciendo un gran esfuerzo desde todo punto de vista. Nos desvela mantener seguros a los vecinos y en eso estamos trabajando fuerte, para que los vecinos se sientan seguros en este período de tanta incertidumbre”.

“Encaramos un trabajo a conciencia, con todas las áreas del Municipio y en especial con el personal del área de salud, que trabaja visitando a los vecinos, brindado asistencia inmediata a quienes así lo requieren”, aclaró.

