En un marco de temor por la suerte de los trabajadores de fábricas, funcionaros electos del oficialismo provincial emitieron una fuerte respuesta al reciente comunicado de AFARTE y al pedido de reabrir las plantas fabriles, a pesar de la cuarentena impuesta por el gobierno nacional.

A través de un comunicado firmado por la diputada Mabel Caparros, legisladores y concejales de Forja salieron al cruce de las versiones que hablan de posibles despidos y recortes de salarios, advirtiendo que “No estamos dispuestos a aceptar maniobras extorsivas” de parte de los empresarios.

Exigiendo “solidaridad” de parte de las empresas para “proteger a los trabajadores”, frente a la difícil situación agravada por la pandemia de coronavirus y la paralización de actividades, los firmantes rechazan “cualquier intento de violentar la cuarentena”.

El comunicado completo de Forja:

Quienes hoy conformamos el Bloque político Forja en sus distintas representatividades legislativas no podemos ser ajenos y dejar de dar una respuesta al comunicado que emitiera AFARTE el día 4/04/2020 ni a la circulación de versiones sobre la posibilidad de pago de un porcentaje de los salarios a los trabajadores metalúrgicos que desempeñan sus tareas en fábricas radicadas en Tierra del Fuego, AeIAS, por eso expresamos lo siguiente:

Que la Argentina toda, lo cual incluye a todo el espectro productivo argentino, desde los más pequeños productores hasta los más grandes, están sufriendo las consecuencias no deseadas de una pandemia que afecta a todo el planeta y entendemos que no habría razón para que las empresas radicadas en Tierra del Fuego, AeIAS al amparo de la ley 19640 se vieran lejos de esa situación, pero así como reconocemos esto, también decimos que no estamos dispuestos a aceptar maniobras extorsivas por parte de empresarios que también al amparo de esta ley y durante años han logrado hacer fortunas y a los que hoy les ha tocado quizás el momento de pensar en los que menos tienen y proteger a esos trabajadores que no pueden elegir, porque es trabajo o contagio de un virus que es desconocido en su comportamiento sanitario y al cual solo podemos controlar mediante el mecanismo del aislamiento social.

SEÑORES DE AFARTE

El presidente Alberto Fernández ha pedido SOLIDARIDAD especialmente a los empresarios y que den una mano para poder atravesar este momento histórico angustiante y desconocido para nuestra patria y el mundo.

El Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha pedido también SOLIDARIDAD a los empresarios y que colaboren para poder atravesar este momento histórico angustiante y desconocido también para nuestra provincia.

Y es en este marco de situación, que queremos manifestarles nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento por parte de uds. Integrantes de AFARTE o de cualquier otro empleador radicado en nuestra provincia al amparo de la Ley 19640 , de violentar la normativa vigente en el país y emitida por el Gobierno Nacional a partir del inicio de la pandemia y destinada a proteger el empleo en la Argentina, también rechazamos cualquier intento de violentar la cuarentena impuesta por los equipos de salud de la Nación y de la Provincia por considerar que es la única herramienta que hoy tiene la humanidad para proteger su vida como lo es este periodo de aislamiento social.

También consideramos que luego de atravesar este momento social tan complejo, será indispensable que el Estado Nacional y el Provincial en el momento de la reactivación productiva, tanto en las licitaciones públicas, como en las concesiones que realicen pongan la mirada en aquellas empresas que cumplan cabalmente con la responsabilidad social empresaria.

POR ÚLTIMO, LES PEDIMOS QUE ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN QUE ATENTE CONTRA LOS TRABAJADORES, SUS SALARIOS O SU ESTABILIDAD LABORAL EN ESTA ESPECIAL Y GRAVE CIRCUNSTANCIA, AGOTEN TODAS LAS POSIBILIDADES DE DIALOGO CON NUESTRAS MESAS INSTITUCIONALES.

SEÑORES EMPRESARIOS, LA PATRIA, LA PROVINCIA NECESITAN CONTAR CON UDS EN ESTOS TIEMPOS MAS QUE NUNCA.

Mabel Caparros, Miriam “Laly” Mora, Mónica Acosta, Javier Calisaya, Daniel Rivarola, Walter Campos, Federico Greve, Diego Lasalle, Emmanuel Trentino, Juan Manuel Romano ,

