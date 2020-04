Para AFARTE, el pago del 70% de sueldos «no fue un recorte»

El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Federico Hellemeyer, confirmó que las fábricas de la provincia reducirán salarios al 70 % tal como ya hizo FAPESA en Río Grande y a su vez, pidió a los gremios que se sienten a negociar las condiciones del retorno a la actividad en el contexto extraordinario que planteó la cuarentena total por COVID-19.

En diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina, Hellemeyer arrancó diciendo que “el viernes circulamos un comunicado donde establecimos la realidad y se malinterpretó. Lamento que haya sucedido así, pero lo cierto es que venimos de muchos años muy mal, más allá de la situación que planteó el coronavirus” y precisó que “antes de la llegada de la pandemia, la situación de la industria electrónica era muy frágil y así nos encontró de cara a esta realidad que estamos viviendo”.

“Hay muchas empresas en Río Grande que hoy, que era el límite legal para el pago de haberes, están acreditando salarios al 70 %. Ello es producto de la situación que estamos viviendo, desde el 16 de marzo estamos tratando de negociar con el sindicato alternativas para esta circunstancia, incluso antes de que se anuncien los aislamientos obligatorios”, precisó.

Por otra parte, aseveró que “nosotros le planteamos al sindicato en todo momento negociar alternativas porque tratándose de más de 20 días de industria parada y sin contar con ingresos, se iba a hacer insostenible el pago de salarios por la falta de caja”.

“Pedimos que los sindicatos dialoguen con nosotros, los canales están abiertos, pero no tuvimos respuesta. Necesitamos que los sindicatos se avengan a dialogar, que haya un entendimiento para lograr algún tipo de solución que combine alternativas para sobrellevar este trance”, reclamó.

En cuanto a la decisión de abonar solo una parte de los sueldos, el representante de AFARTE dijo que “los argumentos son muchos. Hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Más allá de entrar en los detalles de los argumentos, es cierto que el año pasado firmamos un acuerdo con medidas extraordinarias, entre ellas la suspensión con el pago de salarios del 70 %”. En ese sentido, planteó: «Para nosotros esto no es un recorte».

“Lo que nosotros estamos haciendo, más allá del sustento legal, es tratar por todos los medios de sostener la industria. Entendemos que esto lo tenemos que superar juntos, con un esfuerzo de todos”, manifestó.

Por ello, “volvemos a pedirle por favor al sindicato que se avenga a dialogar con nosotros, para poder llegar a un punto de acuerdo dada la situación que estamos viviendo hoy. Hemos formulado muchas propuestas, incluso dentro de la lógica de la negociación colectiva muchas veces la estrategia es plantear alternativas para negociar y frente a la intransigencia, pusimos sobre la mesa todas las alternativas”.

“No es posible creer que esta situación se pasa, se transcurre como si fuese una situación normal, porque no lo es. Las fábricas no producen, no tienen ingresos y los trabajadores están en sus casas. Por eso, es necesario paliativos para que las empresas puedan volver a ponerse en marcha y sostengan los puestos de trabajo”, cerró.