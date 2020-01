Victoria Vuoto cruzó al gobierno y defendió a Bertone por la derogación del CCT

La Legisladora por el Partido Verde, Victoria Vuoto, se manifestó en contra de la revocatoria del Convenio Colectivo de Trabajo dictada por el Gobierno Provincial que, según opinó a través de una gacetilla oficial. “vulnera la situación laboral de cientos de trabajadores fueguinos”.

Calificó a la medida como “un acto arbitrario para legalizar despidos y advirtió que con el plato de comida de la gente no se juega”. “Este accionar pone en duda cientos puestos de trabajo, generando incertidumbre, angustia y malestar entre los trabajadores de la administración pública”, reprochó la hermanda del intendente de Ushuaia.

“Al no conseguir la Emergencia –resumió la legisladora opositora- el Gobernador utilizó una herramienta excepcional del derecho administrativo como es dictar la ilegitimidad de los actos administrativos”. “La única vía posible para echar por tierra el Convenio Colectivo es la judicial”, sugirió.

En defensa del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que les daba estabilidad en planta permanente a funcionarios políticos, Vuoto argumentó que “la sanción del Convenio Colectivo otorga derechos a los trabajadores como régimen de licencias, carreras administrativa, entre otros, por tanto hablamos de derechos adquiridos”. “Y, por otro lado, ninguno de los aspectos señalados por el Gobierno Provincial tienen el carácter de vicios que fundamenten una nulidad absoluta. Por el contrario, son subsanables. Entonces no corresponde dejar sin efecto el Convenio como lo hizo el Gobernador a través de un decreto”, cuestionó.

“Tenemos que terminar con la costumbre de que el Gobierno que asume pone bajo sospecha y persigue a los trabajadores designados en el Gobierno anterior”, apostrofó Vuoto. “Los trabajadores no pueden ser rehenes del Gobierno de turno, y no voy a callar ante semejante injusticia y arbitrariedad porque con el plato de comida de la gente no se juega”, finalizó.

