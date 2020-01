Dura respuesta a Bertone del ministro Marcelo Romero

Luego de conocerse la revocación del Convenio Colectivo de Trabajo firmado durante los últimos días de la gestión anterior y el despido de más de 300 ingresados a la planta permanente del Estado bajo esa norma, la ex gobernadora y actual diputada, Rosana Bertone, criticó al Gobierno de Gustavo Melella al calificarlo de “autoritario” y “discriminatorio”, acusándolo de “generar miseria planificada”.

En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Romero, consideró que la ex mandataria “debería llamarse a silencio”, teniendo en cuenta las condiciones en las que quedó el Estado fueguino luego su administración.

“La forma en que dejó la provincia, las obras inconclusas, la deuda que tomó y lo que hizo en los últimos meses, mancillando además el honor del empresario público, es una vergüenza”, expresó el funcionario, y agregó que Bertone “critica a 3 mil kilómetros sin tener siquiera la decencia y el deber cívico de estar en la provincia para decir lo que piensa en Tierra del Fuego”.

Respuesta a Córdoba: «No soy juez y parte»

Así mismo, el funcionario se refirió a los cuestionamientos del secretario General de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, quien sostuvo que los dichos del ministro Romero “van a traer una dificultad en la negociación” paritaria, debido a que el miembro del gabinete provincial “opinó cuando no debió hacerlo, porque es funcionario de Gobierno y, por su rol, debe mantenerse en postura neutral, dado lo delicado del tema””.

Romero, evitando polemizar, contestó que “es una opinión, la respeto, no soy juez y parte en esta discusión, si hace referencia a mi participación en el Convenio Colectivo de Trabajo, tiene que ver con el mandato que me da la ley, estoy habilitado para hacerlo porque no tomo parte en las decisiones jurídicas”.

“Pertenezco al gobierno, me he expresado, cuando hay consideraciones de carácter político puedo darlas. Objetivamente, cuando se trate de verificación y legalidad voy a estar en función de lo que manda la ley”, indicó el ministro, agregando que “yo no voy a estar en paritarias discutiendo. No sé por qué lo dice, yo no voy a negociar nada con los trabajadores, solo me toca verificar que se cumplan los actos administrativos”., tranquilizó Romero.

