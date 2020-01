Marcelo Córdoba apoyó la derogación del CCT pero cuestionó al ministro Marcelo Romero

El paritario y dirigente histórico de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, aprobó la decisión del gobierno provincial de derogar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) firmado por Rosana Bertone a fines de 2019 y coincido en la necesidad de discutir uno nuevo. Discrepó –sin embargo- con la conveniencia de que el ministro Romero participe del proceso.

El ministro de Trabajo “opinó cuando no debió hacerlo”, desacreditó, en implícita alusión a los dichos de Marcelo Romero durante la conferencia de prensa de este lunes 20.

“El convenio ha sido cuestionado –concedió Córdoba- es un convenio que amerita una rediscusión de fondo, el tema es que en el medio hay compañeras y compañeros que pueden tener dificultades con su estabilidad laboral”.

“Claramente, a mi entender, hay que rediscutir el convenio, que sea amplio, que se dé un marco más profundo y nosotros estamos dispuestos a escuchar la posición del Gobierno”, acordó el exsecretario General de ATE, en diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina. “Uno podría decir que hay muchos puntos importantes y otros, no tanto”, deslindó.

Abogó por una discusión de fondo al respecto, al decir que “hay que pensar cuál es el espíritu de armar un convenio, si va a ser para la coyuntura no tiene sentido; si es para trabajar sobre beneficios de los compañeros, para generar igualdad de oportunidades, bienvenido sea”.

“Pasaron casi 30 años de democracia en la provincia y nosotros pensábamos tener un convenio con Fabiana Ríos (que había transitado un período en el sector gremial) y no pudimos lograrlo”, reprochó el sindicalista riograndense.

Respecto del CCT anunciado por Bertone sobre el final de su gestión como gobernadora, Marcelo Córdoba consideró que “Se dio de un modo que no fue claro y eso queremos aclarar”. “La discusión tiene que ser mucho más amplia, más clara. Vamos a revisar todo, porque puede haber casos de injusticia con esta revocatoria, tenemos la facultad de acudir a la Justicia si así lo consideramos”.

Romero ¿habló antes de tiempo?

El paritario de ATE, Marcelo Córdoba, aseguró que tras la postura que adoptó el ministro de Trabajo, Marcelo Romero, en el anuncio de revocatoria del convenio colectivo de trabajo, su presencia en la negociación paritaria puede condicionar la discusión.

“No nos podemos sentar a la mesa con buena fe, cuando un ministro ya toma posición y opina como juez y parte con total liviandad. Esto va a traer una dificultad en la negociación, no tengo dudas”, aseguró Córdoba tras los dichos de Romero, quien aseguró que el convenio colectivo de trabajo revocado favoreció “a ciertos personajes de la política fueguina”.

En ese sentido, el dirigente sindical reprochó que “Romero opinó cuando no debió hacerlo, porque es funcionario de gobierno y por su rol debe mantenerse en postura neutral, dado lo delicado del tema. Pero no me sorprende lo que hizo porque ya lo conocemos”.

“No tengo dudas que la presencia de Romero va a condicionar la negociación en paritarias. Es obvio, porque su postura es sesgada y lo que necesitamos ahora es neutralidad para poder discutir seriamente los salarios”, cerró.

