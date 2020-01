Muerte en la ruta: La familia de la víctima no quiere accionar contra la turista suiza

El juez de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Daniel Cesari Hernández, se refirió a la causa por Homicidio Culposo que tiene como protagonista a la turista suiza Edwina Jacobsen, quien atropelló a un hombre de 66 años con su moto de alta cilindrada cuando transitaba sobre la ruta 3 a la altura de la ciudad de Tolhuin. Confirmó que entre las prendas del hombre fue encontrado un envase de vino en tetrabrick y se manifestó conmovido por el comportamiento de los parientes de la víctima, quienes no tienen intención de ser parte de la acción judicial y se manifestaron preocupados por la salud física y psicológica de la conductora extranjera.

“Está secuestrado el cartón (de vino) que estaba junto al cuerpo del señor y también se le ha hecho extracción de muestras para estudios tóxicos, pero estos estudios no se pueden hacer en Tierra del Fuego, se tienen que realizar en Río Gallegos, con todas las complicaciones que demanda”, expresó el juez, quien subrayó que la hermana del fallecido manifestó personalmente “su desinterés por impulsar la causa”.

Respecto de la entrevista que mantuvo con la familiar del hombre que perdió la vida, Hernández comentó que “ella estaba muy preocupada, no solamente por el estado de salud de la turista, sino también por su estado psicológico, lo cual es realmente muy conmovedor, no sólo que no tenga rencor, que no quiera accionar jurídicamente con quien pudo haber producido ese desenlace, sino que también esté preocupada por la suerte y el estado anímico de esa persona, es muy valorable y muy emocionante”.

“Yo como juez y como persona generalmente recibo a casi todas las víctimas y las reacciones son disímiles, y son muy particulares, y en este caso nos sorprendió gratamente”, resaltó el magistrado.

Por otra parte, Hernández justificó no haber detenido a la mujer a pesar del pedido de la fiscal, debido a la cooperación que brindó la imputada “desde el primer momento” y los resultados negativos de los primeros análisis sobre consumo de estupefacientes y alcohol en la conductora. Además, informó que todavía resta la pericia mecánica de la moto y que la situación procesal de la extranjera se definirá en los próximos días.

El magistrado sostuvo que “en este caso había que ser un poco más flexible”, a pesar de que la Fiscalía actuó correctamente al solicitar la detención. “Si bien en un primer momento la fiscal me solicitó la detención de esa turista, entendí que no estaban dada la situación objetiva para una detención, ya que la señorita no solamente que no se dio a la fuga, sino que copero desde el primer momento con la investigación, se sometió a los test de alcoholemia, concurrió al tribunal, en definitiva no hubo ninguna situación que a mí me diera la pauta de que esta persona se podía profugar o desviar la investigación”.

“Si bien no está detenida, no se puede ir de la isla y, en razón de ello, el consulado suizo de Buenos Aires opera de garante para que la señorita tenga un domicilio fijo rentado”, comentó Hernández, y agregó que “ya hemos realizado la autopsia, hemos realizado la pericia accidentológica, el viernes compareció ante el Tribunal la perito médica y el perito criminológico, y solamente resta la pericia mecánica, que tendría que hacerse entre el miércoles y jueves, y luego se procederá a la indagatoria de la señora”.

“La noté como una persona que vive en Suiza, viaja a casi 12.000 kilómetros, se le cruza una persona y la mata, pero fuera de esa gravedad, muy cooperativa, muy respetuosa, pero obviamente muy angustiada”, detalló el juez, añadiendo que “los primeros resultados dieron graduación cero para estupefacientes y lo mismo para la alcoholemia, y también es parte de los fundamentos de porque la ciudadana no está detenida”.

Hernández destacó que la turista “tendrá la suerte procesal que corresponda, según el resultado de todas las diligencias que se tienen que realizar, y entiendo que la resolución no debería tardar más de 10 o 12 días, para tener ya resuelta su situación procesal”.

“La mejor garantía que le podemos dar a la turista, como a toda la población, es la independencia absoluta de este tribunal -concluyó el juez de Río Grande-, y que estas decisiones se adoptan en la soledad de mi despacho, con el estudio personal de cada una de las diligencias y en el menor tiempo posible, no solamente por las características del hecho en relación a la turista, sino también por la característica del hecho frente a la imagen que, como país, tenemos que dar al exterior, de seriedad y de imparcialidad”.

