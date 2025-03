Unidad de gestión: el reclamo de Río Grande a la provincia

En una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, Gastón Díaz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, abordó temas clave como la transformación del Estado, la distribución de recursos y la relación con el gobierno provincial.

Sobre la reforma constitucional propuesta por el gobernador Gustavo Melella, Díaz expresó: «Para una transformación educativa, para una transformación del Estado, en términos de modernización, de digitalización y demás, no es necesaria una reforma constitucional». Agregó que «con la legislatura se pueden trabajar normativas que permitan modernizar el Estado, digitalizar expedientes, acelerar los procesos administrativos, y también se puede trabajar en la propia legislatura con mejorar lo que es la vida educativa de nuestros chicos».

Respecto a la distribución de fondos, Díaz manifestó preocupación por la creación de un fondo provincial para garantizar salarios mínimos en educación y salud. «Esperemos que ese fondo no se vaya a componer con recursos que son de los municipios», advirtió, recordando que «ya nos ha pasado que en la legislatura se han trabajado proyectos creando fondos que, antes de la distribución en los municipios, primero se compone el fondo y luego el resto, el saldo, se distribuye a los municipios». Enfatizó que «si se va a crear un fondo, cuidemos los recursos de los municipios», ya que solo el 16% o 17% del presupuesto municipal proviene de recursos directos, como impuestos y tasas, mientras que el resto depende de la coparticipación provincial y federal.

Sobre la relación con el gobierno provincial, Díaz reconoció diferencias electorales, pero destacó que no hay problemas en términos de gestión: «En términos políticos de gestión no estamos teniendo inconvenientes». Sin embargo, criticó la inequidad en la distribución de recursos, coincidiendo con apreciaciones recientes del legislador Matías Lapadula: «Eso no es equitativo. Existe de parte del gobierno de la provincia un destino de recursos a la ciudad de Ushuaia que no sucede con la ciudad de Río Grande», y subrayó que «Río Grande también necesita acompañamiento».

El secretario de Gobierno también hizo hincapié en la importancia de priorizar la gestión por encima de las diferencias políticas: «Si va a haber unidad, que haya unidad de gestión. Porque cuando uno habla de gestión, lo que se encuentra enfrente es el vecino». Añadió que «enfrente no se encuentra un proyecto de alguien en particular o un proyecto político. Enfrente de una gestión se encuentra el vecino», refiriéndose a servicios esenciales como salud pública, recolección de residuos y transporte.

Díaz reiteró la disposición al diálogo con la provincia, aunque señaló que «nosotros tenemos la responsabilidad de diferenciar las diferencias políticas y electorales con las diferencias políticas que uno puede llegar a tener o coincidencias en la gestión». Destacó que «tenemos para llevarle al gobierno de la provincia dónde están hoy las necesidades de los vecinos de Río Grande en determinados temas», y concluyó afirmando que «en ese aspecto está abierto todo el equipo para trabajar en conjunto con el gobierno provincial».

Finalmente, el funcionario municipal insistió en la necesidad de equidad en la distribución de recursos, señalando que «si en definitiva se destinan recursos para mejorar la gestión de uno y no la de otros, en definitiva el que tiene enfrente los recursos que se destinan menos, es para el vecino». Y concluyó con un llamado a la colaboración: «Me parece que ahí hay algo para trabajar y para mejorar, por parte del gobierno de la provincia».