Sin La Pampa, gobernadores patagónicos repudian la flexibilización de la barrera sanitaria

La decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de modificar las condiciones de la Barrera Sanitaria para el ingreso de carnes (con o sin hueso), productos cárnicos y material reproductivo, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia la Patagonia, donde no se aplica la inmunización, despertó la furia de los gobernadores de la región, que acudirán a la Justicia contra la medida. La Pampa es, por ahora, la única excepción.

A través de la resolución 180/2025, el Senasa indicó que los muestreos realizados en los últimos años demuestran la ausencia de circulación viral en todo el territorio nacional.

«Sumado a la ausencia de circulación viral, este organismo realizó una evaluación cuantitativa del riesgo de introducción del virus de Fiebre Aftosa a la Zona Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación a través de asado con hueso bovino proveniente de la Zona Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, concluyendo que es posible asumir que el riesgo de ingreso de dicho virus a la Zona Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación por ese medio es insignificante”, señala el documento.

Gobernadores patagónicos anticipan acciones legales

Ese hecho es resistido por la mayoría de las provincias patagónicas, abocadas a la protección de la barrera sanitaria. Tras conocer la noticia, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue uno de los más vehementes. «20 años de esfuerzo destruidos por un burócrata de Buenos Aires», disparó Weretilneck en un extenso posteo en su cuenta de X. Allí aseguró que la medida «destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas», al tiempo que anticipó que iniciarán acciones legales con los demás mandatarios zonales.

«La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores», disparó el cacique sureño. Descartó, además, que la medida baje el precio de la carne: «Si realmente fuera así, la carne sin hueso que ingresa desde el norte tendría el mismo precio que en otras provincias, pero eso no sucede».

20 AÑOS DE ESFUERZO DESTRUIDOS POR UN BURÓCRATA DE BUENOS AIRES



El Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de… pic.twitter.com/IylYfmgMIq — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 18, 2025

Por último, el sureño señaló que «si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. Destruir la barrera sanitaria de la Patagonia no es el camino». «Río Negro no fue consultado. La Patagonia no fue consultada. Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende», finalizó.

En la misma sintonía se expresó la administración neuquina de Rolando Figueroa, que suele moverse en tándem con su vecino rionegrino. Su secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, precisó que la medida los tomó por sorpresa.

«Veníamos hablando con gente de Senasa a nivel regional y nacional, también con autoridades de producción de las otras provincias patagónicas; y hace unos días tuvimos el Consejo Federal Agropecurio (CFA) en Trelew donde estuvieron presentes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, Sergio Iraeta, y Pablo Cortéz, el presidente de Senasa, y no se trató esto, no nos contaron de esta medida», comentó. Y agregó que «hubiera sido un espacio ideal para poner el tema sobre la mesa y no tomar una medida de esta magnitud sin la participación de las provincias”.

Peláez, a la par, advirtió que “si con esta medida llega a haber un brote de aftosa tienen que hacerse responsables de esta situación” y expresó que «Neuquén viene trabajando mucho en el status sanitario, sería tirar por la ventana muchos años de trabajo en los que el status sanitario fue un factor primordial».

Por su parte, el subsecretario de Producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Emiliano Olmedo, manifestó que la provincia está abiertamente en contra y que la resolución los tomó por sorpresa. «Claramente estamos en contra de esta situación. Primero es inconsulta. Veníamos teniendo reuniones a través del Consejo Federal Agropecuario, donde expresábamos nuestras preocupaciones sobre medidas que tienden a flexibilizar y a poner en riesgo el status que hoy ostenta una parte importante del país y que costó mucho tiempo sostenerlo», señaló.

En esa senda, recordó que en 2024 tuvieron múltiples reuniones con Nación en las que «si bien se entendían las cuestiones comerciales y la información técnica que está dentro de los considerandos, también hay otras cuestiones vinculadas a los reconocimientos de status, al riesgo que existe, que creemos que no fueron tenidas en cuenta y que vulneran la situación sanitaria de la región».

«Este tipo de medidas pone en riesgo el trabajo de mucho tiempo. Tras más de 20 años, se toma esta determinación. Entendemos que no es la forma, hay ámbitos para discutirlo y consensuarlo y no se tuvieron en cuenta», agregó Olmedo y recordó que Tierra del Fuego es la única jurisdicción del país en ser libre de brucelosis y tuberculosis, además de aftosa, sin vacunación.

«Todo ese esfuerzo es del SENASA, de la provincia y de los productores. Hoy, ante este tipo de medidas, carece de sentido; si mañana se cae, se pierde todo el trabajo y no tiene sentido. La propuesta patagónica y de los consejos es trabajar para mejorar el status de la Argentina y agregar cada vez más jurisdicciones que sean libres de aftosa sin vacunación, junto a otras enfermedades», cerró.

La única excepción fue el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien se desmarcó de sus pares regionales. «El SENASA ha eliminado una histórica trabada a la expansión de la economía provincial. Final feliz a un reclamo permanente, a todos los gobiernos nacionales, desde nuestros gobiernos provinciales», posteó el mandamás. La diferencia sustancial es que la barrera rige desde el Río Colorado hacia el sur, por lo que el territorio pampeano se encuentra por fuera.

En 2023, Ziliotto había protestado frente a la gestión de Alberto Fernández por ese mismo hecho. El mandamás aseguró que «el Senasa reconoció que somos un país libre de aftosa, con o sin vacunación» y que «entonces las barreras comerciales no pueden existir en la Argentina». «No se trata de restringir mercados, se trata de potenciarlos. El mundo demanda alimentos, y el alimento que producimos, en este caso, la carne bovina es de excelente calidad. Ganar nuevos mercados es el enorme desafío», planteó el funcionario.

El SENASA ha eliminado una histórica traba a la expansión de la economía provincial.



Final feliz a un reclamo permanente, a todos los gobiernos nacionales, desde nuestros gobiernos provinciales. pic.twitter.com/SHKPXfffuL — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) March 18, 2025

Malestar en entidades agropecuarias de la Patagonia

No obstante, al sur de su provincia, el malestar reinaba. Y no solo entre los gobiernos, sino también en las entidades agropecuarias. Ante la consulta de Ámbito, Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS). aseguró estar en «total desacuerdo» con la medida.

«Venimos planteando un combo de situaciones que hacen poco viable la producción ovina en Patagonia: guanacos, predadores, parques y reservas, tipo de cambio, costos elevados. Si a esto le agregamos la posibilidad de perder los mercados de exportación con hueso, será el certificado de defunción de la actividad ovina, con cierres de más campos y atrás el polo lanero y frigorífico de Patagonia», alertó.

Lo propio hicieron en la Federación Asociación Rurales Chubut, quienes lo consideraron «un problema más, además de todos los que ya tenemos». En 2024, el mandatario local, Ignacio Torres, había asegurado que no permitiría que pongan en riesgo la barrera sanitaria. Lo dijo luego de que la Casa Rosada desistiera de incluir en los primeros borradores del Presupuesto 2025, que finalmente no se trató, partidas destinadas a ese fin específico.

(Fuente: ambito.com)

Foto archivo 2004