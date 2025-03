El Gobierno desclasificará la información sobre el accionar de los militares en la dictadura

Para la administración libertaria, «estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra», por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán «a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política».

En el Día de la Memoria, el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación total de la documentación de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983. Además, dispuso que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del general Humberto Viola sea considerado un crimen de lesa humanidad.

“El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según explicó, la medida busca dar cumplimiento al decreto 4/2010, que había sido aprobado pero nunca implementado. Como parte de esta decisión, los archivos de la SIDE serán transferidos al Archivo General de la Nación para su resguardo y consulta pública.

«Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta», reclamó.

Para la administración libertaria, «estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra», por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán «a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política».

«Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación», narró el vocero, y agregó: «La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia».

El Gobierno reconocerá ante la CIDH que el atentado del ERP contra Viola fue crimen de lesa humanidad



Por su parte, aclaró: «En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad».

El anuncio llega mientras las organizaciones de izquierda y otras agrupaciones políticas alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo.

Más noticias: