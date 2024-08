Lapadula confía que se comience a debatir su proyecto de frigorífico

El legislador provincial Matías Lapadula describió el ambicioso proyecto que presentó para la construcción de un frigorífico multi especie en Río Grande, que busca potenciar la soberanía alimentaria y el desarrollo económico de la provincia. Con un financiamiento de casi 6 millones de dólares, el proyecto promete transformar el sector agropecuario local.

“Es un proyecto que tiene que ver con el paso que resta y que hace falta para que pueda ejecutarse”, afirmó Lapadula por ((La 97)) Radio Fueguina, quien destacó la importancia de esta iniciativa para la economía de Tierra del Fuego. El financiamiento, a 30 años y con un interés del 3% anual, es considerado “único e inalcanzable” en el contexto económico actual del país.

El legislador subrayó que el frigorífico no solo beneficiará a los productores locales, sino que también permitirá que el ganado no tenga que ser trasladado al norte para su engorde y faena, lo que conlleva costos adicionales. “La importancia de esto radica no solo en fortalecer un sector como el agropecuario, sino que tiende a tener una infraestructura que permita una producción más eficiente”, explicó.

Además, mencionó que el proyecto busca solucionar el problema del actual matadero municipal, que se encuentra en una zona residencial. “El traslado hacia otro lugar va a beneficiar a todos los vecinos de la zona y tendrá un impacto ambiental positivo”, aseguró.

El proyecto ha sido presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ya cuenta con la aprobación necesaria. “Esto ya está autorizado porque son convenios marco y el decreto del Ejecutivo Nacional ya aceptó todos los proyectos presentados”, indicó. Sin embargo, se requiere la autorización de la Legislatura provincial para avanzar. “Estamos hablando de un tema que se presentó, ahora tendría que tomar estado parlamentario en la próxima sesión”, concluyó Matías Lapadula.

La construcción del frigorífico representa una oportunidad significativa para la economía local y la producción de carne bovina con potencial de exportación, aprovechando las condiciones fitosanitarias únicas de la provincia.

Más información