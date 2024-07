Varios agravantes suma el sujeto imputado por intento de contrabando

En un episodio reciente que ha generado gran atención en Río Grande, una persona fue detenida bajo sospecha de intento de contrabando de cigarrillos y, tras ser indagada, quedó en libertad. El caso fue objeto de análisis por parte del Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de la ciudad, quien por ((La 97)) Radio Fueguina brindó detalles sobre los acontecimientos y las medidas judiciales tomadas.

La detención se produjo el jueves por la noche tras una persecución que culminó en un accidente de tránsito en el centro de la ciudad. Según el Dr. Vicente, “el día viernes se hizo la indagatoria de esta persona, se imputó justamente una conducta de contrabando agravado por el monto del aforo de la mercadería que estaba y que fue verificada en el lugar. También agravado por la situación de violencia que se vivió en el intento de consagrar este contrabando”.

Uno de los factores que agravó la situación fue la participación de un menor de edad no punible en el hecho, lo cual está estipulado en el Código Penal como un agravante. Durante la indagatoria, el imputado decidió abstenerse de declarar, siguiendo el consejo de su abogado particular. “Se abstuvo de declarar, tenía un abogado particular que aconsejó que no declarase en esa instancia, pero puede hacerlo en cualquier momento del proceso pedir la ampliación y brindar, si es lo que considera, algún elemento para su defensa”, explicó el Dr. Vicente.

Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el imputado fue liberado después de la indagatoria. “Esta persona quedó liberada, una vez que se llevó a cabo la indagatoria, como se había comprobado que esta persona tenía domicilio en la ciudad, tenía arraigo y los vínculos familiares suficientes en la ciudad se dispuso la libertad, si bien se había ordenado su prohibición de salida de la provincia y del país, con lo cual se trata de garantizar su sujeción al proceso”, detalló, y enfatizó que la prisión preventiva es una medida extrema que solo se utiliza cuando otras alternativas no son suficientes para asegurar la sujeción del imputado al proceso judicial.

La investigación sobre el caso sigue en curso, con la Gendarmería Nacional desempeñando un papel crucial en la identificación de los hechos. Según lo expuesto por el Dr. Vicente, la sospecha es que el imputado intentaba pasar los cigarrillos hacia Chile por pasos no habilitados. “La sospecha, lo que se está imputando al imputado por ahora, es que él pretendía acceder por esos caminos hacia algún paso no habilitado para pasar esta mercadería”, dijo al respecto.

El intento de fuga se desencadenó cuando la Gendarmería realizó un control y el imputado, al darse cuenta de que su cargamento podía ser descubierto, intentó regresar a Río Grande para evadir los controles. Este movimiento provocó una persecución que terminó en un accidente de tránsito. “Eso es lo que estamos investigando ahora, es la hipótesis que se está trabajando, que es lo que se le imputó a esta persona en la audiencia”, añadió.

La participación del menor en la maniobra delictiva es otro elemento que agrava la situación. Independientemente del rol específico que haya tenido el adolescente, el hecho de haberlo involucrado en el delito añade una capa de gravedad al caso. “El hecho de haberlo llevado consigo y haber hecho todo este periplo que terminó en un choque en el centro de la ciudad, es suficiente como para agravar su conducta”, señaló Vicente.

Finalmente, el Dr. Juan Vicente informó que se incautaron ocho cajas de cigarrillos, totalizando 4,000 atados. “Generalmente esos elementos son destruidos después, se mantienen secuestrados durante el tiempo que dure la causa y una vez que finaliza, depende cuál sea la finalidad que tenga, generalmente lo que se hace es la destrucción de esa mercadería, se la traslada para ser incinerada”, explicó.

El llamativo caso sigue siendo objeto de investigación y pone de manifiesto la complejidad y los riesgos asociados con el contrabando en la isla, tanto como la importancia de las medidas judiciales adecuadas para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad.

Nota relacionada

Más información