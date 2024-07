Convocan a donantes de sangre por la baja en el receso invernal

Los requisitos mínimos para poder donar sangre de manera voluntaria son: Tener entre 18 y 65 años de edad. (Inscripción para Donantes de Médula Ósea de 18 a 40 años de edad). Traer DNI NO estar en ayunas. Tener un peso mayor a 50 kgs. No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses. No tener cirugías realizadas en los últimos 6 meses. Sentirse bien al momento de la donación.

Otros puntos importantes a considerar al momento de la donación: Si esta tomando alguna medicación o se encuentra transitando algún tipo de tratamiento o estudios médicos, por favor comunicalo. Lo mismo en caso que se haya cursado recientemente el Covid-19. También si viajó en los últimos 7 días o tuvo dengue los últimos 30 días.

BANCO DE SANGRE HRU: 2901469669

BANCO DE SANGRE HRRG: 2964-407128