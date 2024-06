Plantean que el Hidrógeno Verde es una oportunidad de impulsar la transición energética

El Presidente de la Sociedad del Estado ‘Río Grande Activa’, Lic. Juan Pablo Deluca, entendió que la transición hacia el hidrógeno verde es una realidad en Río Grande, con la cooperación público-privada entre distintos países para impulsar la energía renovable, especialmente eólica y maremotriz.

“La articulación entre los niveles de gobierno y la comunidad es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y el beneficio de toda la región”, sostuvo.

En ese sentido dijo que “como se estuvo hablando, lo que es el hidrógeno verde en el marco de lo que es esta transición energética global para Río Grande en particular no es una posibilidad si se hace o no se hace. Es prácticamente un hecho. Lo que hay que discutir, lo que tenemos que conversar y ponernos de acuerdo es el futuro de Río Grande”.

Agregó que “la articulación tiene que ser dentro de los diferentes niveles de gobierno, municipio, provincia y nación. En este caso están participando integrantes de HIF Energy Chile que también es una articulación público-privada. Y en estas articulaciones hay un componente más acá y es la Universidad de Tecnología Nacional que es una institución del conocimiento. Una de las patas que tenemos que poner en juego es cierta, no solamente la generación de ingresos y trabajos, sino transferencia de conocimiento y utilizar las capacidades que ya tenemos acá en relación a la industria para poder agregar el mayor valor local posible a lo que es la transición energética en base a hidrógeno verde”.

En que lo que atañe a la industria de hidrocarburos, tanto gas como derivados de gas, “ya se hace a nivel binacional en Tierra del Fuego. De hecho hay gasoductos, poliductos que están proveyendo gas y derivados de gas y derivados de petróleo también a Chile y es parte de lo mismo. Lo que hay que hacer es un trabajo de articulación y ver también la sostenibilidad de los proyectos y el impacto que tienen porque todos los proyectos tienen impacto y hay que eso discutirlo también con la comunidad”.

“Es prácticamente un hecho. Nosotros ya producimos hidrocarburos, esto tiene que ver con las energías que vienen. Es lo que viene después del gas, entonces es algo que un poco nos tenemos que hacer cargo”, completó.

El licenciado Juan Pablo Deluca observó que “en el caso de Yacyretá sí afecta el caudal del río y por eso tiene que ser binacional; hay otras experiencias así también. En este caso no sería tal, sobre todo sería energía eólica que es algo que nosotros tenemos, vivimos con el viento y un poco a veces incluso hasta sufrimos. Es la base de la energía que renegamos totalmente, también es parte de nuestra identidad. Pero los vientos que tenemos acá hoy son la base de la energía renovable del futuro. Entonces, de alguna forma, eso también lo compartimos con la región de Magallanes, con Punta Arenas especialmente y eso hoy trae muchas posibilidades de desarrollo para ambos países”.

Agregó que “el otro tipo de energía renovable que tenemos mucho potencial acá es la maremotriz también. Entonces son esas dos posibilidades, una que el hidrógeno verde se produce a partir de esa energía renovable; es decir, el viento y el agua. A partir de eso sale el hidrógeno y el hidrógeno es lo que se dice va a ser el combustible de los próximos 30, 40, 50 años”.

Finalmente agradeció al Cónsul General de Chile, Lic. Roberto Ruiz Piracés y al Decano de la Facultad, ingeniero Mario Ferreyra por la invitación. “Me parece que es súper importante empezar a hacer estos eventos en Río Grande porque Río Grande es la ciudad que va a proveer la mano de obra, la capacidad industrial, la salida, también el manejo en términos del equipamiento, el mantenimiento, el espacio, la utilización de agua. Va a proveer la región norte de la isla grande de Tierra del Fuego prácticamente la totalidad de todo tipo de recursos para que sea posible esto. Entonces hay que seguir por este camino de desarrollar estos eventos y todavía más especializados y con mayor cantidad de participación de toda la comunidad para después ser conscientes a qué nos enfrentamos y qué es lo que vamos a hacer en el futuro”.