El Gobierno puso en marcha la tarjeta «Bienestar TDF»

A través de esta medida el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia implementará la tarjeta “Bienestar TDF”, con la que se asistirá a familias que se encuentran en situación de riesgo socioeconómico.

Este programa tiene como objetivo la inclusión social de los destinatarios y su grupo familiar, mediante la asignación de recursos monetarios que los ayuden a satisfacer sus necesidades básicas.

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, recordó que “desde el inicio de la gestión empezamos a trabajar desde el Ministerio y en conjunto con nuestro par de Economía y el Banco Tierra del Fuego para lograr la implementación de este programa”.

Asimismo, Chapperón detalló que “es decisión del Gobernador Gustavo Melella profundizar, eficientizar y modernizar las políticas públicas en materia de inclusión. Por este motivo, los beneficios en los programas Red-Sol y Mesa Fueguina serán absorbidos por este nuevo programa”.

Esta modalidad de asistencia permitirá no sólo la compra los productos de primera necesidad a los beneficiarios, sino que también fomentará el consumo interno de la provincia, generando un mayor movimiento económico en los comercios locales y de proximidad.

Con esta nueva línea de asistencia, que irá a la par a la entrega de módulos alimentarios, la familia podrá adquirir alimentos, artículos de limpieza o de higiene personal en el comercio local.

Los requisitos para acceder a la tarjeta Bienestar TDF son:

• Tener ingresos inferiores o iguales de una vez y media el salario mínimo, vital y móvil, por todo concepto (relación de dependencia, jubilación, pensión o pensión no contributiva y otros programas sociales otorgados por organismos estatales).

• No encontrarse el titular en relación de dependencia con entes estatales o públicos.



• No recibir asistencia del Estado Nacional a través de la tarjeta ALIMENTAR.



• No poseer bienes de ninguna naturaleza, en el país o en el extranjero, excepto vivienda familiar única de habitación permanente en Tierra del Fuego y hasta un vehículo en el grupo familiar conviviente.



• Tener una residencia mínima de un año ininterrumpida en la provincia, si es argentino nativo o por opción. En caso de ser extranjero o naturalizado, debe contar al menos con dos años de residencia legal en la Provincia.



Las tarjetas se estarán entregando en el transcurso del mes de junio y se les acreditarán fondos para que desde julio próximo las familias puedan comenzar a usarlas.

