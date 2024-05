«No es la justicia que queríamos, pero algo se hizo», sostuvo el papá de Santiago Liquín

En la conferencia de prensa, donde estuvo presente el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina, el padre de Santiago Liquín añadió que no acepta las disculpas de Sopena.

Una vez conocida la condena para Germán Alfredo Sopena, en relación a la muerte de Santiago Liquín, y las lesiones que provocó a Matías Berger en el fatal siniestro de tránsito en 2021, el padre de Santiago, Mamerto Liquín, brindó declaraciones para los medios de comunicación.

Consideró que «no es la justicia que quizás queríamos, pero algo se hizo. Que sirva de ejemplo para toda la sociedad. Según los letrados, es lo que corresponde, y si no es así, que quede en sus conciencias».

Asimismo, añadió que como familia tendrán a Santiago siempre presente, y agradeció el acmpañamiento que tuvieron en estos 3 años, por parte de docentes, compañeros y padres de los estudiantes de su hijo.

En la conferencia, donde estuvo presente ((La 97)) Radio Fueguina, indicó que pide penas «más ejemplares. Nosotros habíamos pedido más, pero recurrimos a personas idóneas», quienes los asesoraron a lo largo de este proceso para entender en cuanto a la pena correspondiente para Sopena.

En cuanto a las últimas palabras que brindó el imputado tanto al inicio, como al final del juicio expresó que que las hubiera aceptado «en el caso de que haya sido sincero, pero no es así. No las acepto. Si existe un perdón, que se encargue Dios. Yo no soy nadie para perdonar«, sentenció.

«Algo tenemos, si es lo que corresponde», dejó entrever sus dudas en cuanto a la pena que recibió Sopena. En tanto, remarcó que continuará con la concientización, apoyado por Estrellas Amarillas, «para que hagan los cambios solicitados en el Concejo Deliberante», tales como mejor señalización en el lugar donde ocurrió el hecho.

«Nosotros estábamos convencidos de lo que pasó y por eso pedimos la reconstrucción. Se han caído algunas cuestiones, por las declaraciones de los forenses, quienes confundieron. Matías (Berger) tiene su dificultad, pero como testigo hizo lo que pudo, y la verdad es que eso es ser compañero», agregó.

En la serenata del 2022, un año después del accidente fatal, que se cobró la vida de Santiago Liquín, el padre indicó que pudieron ver mejores controles. «Hubo cambios. Todo lo que sea en bien de la comunidad, y no solo para mi familia, bienvenido sea», finalizó Mamerto Liquín.

