Martín Pérez ve “buena voluntad” en los ediles

El intendente de Río Grande pasó este jueves por el programa RadioNoticias de ((La 97)) y brindó importantes declaraciones referidas a la gestión y la relación política con los restantes poderes municipales.

Martín Pérez fue consultado por la relación entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante a lo que dijo: “Lo separaría en dos aspectos. El primero puede ser político y también está el institucional. Porque la relación con el Concejo Deliberante primero es institucional y tiene que ser de respeto desde el punto de vista institucional”.

En ese sentido, añadió que “eso creo que es lo que tenemos que priorizar todos. Y en ese sentido, puedo hablar por el caso mío, de nuestro gabinete, y también seguramente por la presidenta del Concejo Deliberante, creo que comprendemos la importancia, la relevancia que tiene tener un criterio en esa relación institucional que tiene que ser acorde a los tiempos que vivimos, para preservar la institucionalidad de la ciudad”.

Observó que “nosotros hemos dado esos pasos y creo que tenemos que profundizar un camino que propicie el diálogo, que podamos encontrar puntos de confluencia, y que podamos terminar definitivamente de ordenar esa situación institucional que no se puede ver afectada”.

Entendió que “acá ya no hay culpables, porque ¿quién tiene la culpa? ¿O el Concejo? ¿O el Intendente? Seguramente yo seré el mayor de los responsables en lo que sucede en la ciudad y me hago cargo de la responsabilidad que me toca, pero también me hago cargo de proponer siempre puntos de coincidencia y de acuerdos para poder avanzar en un contexto complejo”.

Primero los vecinos

“Hay muchos temas que preocupan a la comunidad, como salud, el área social, las obras públicas. Es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Luego, desde el plano político, los diálogos que nos podamos ir dando también tienen que ver con las confluencias que se generen a partir de las relaciones nacionales, de los vínculos provinciales, de las charlas políticas que puedan darse en este contexto electoral, no en este año, pero sí el próximo; pero lo primero es lo institucional. Y eso yo creo que todos coincidimos, todos, absolutamente todos, tanto desde el Ejecutivo como concejales, de que es necesario preservar y creo que vamos y tenemos que seguir profundizando ese camino”, propuso el Intendente.

“Veo buena voluntad para el diálogo en los concejales”

A pesar de ciertas fricciones y desencuentros con concejales de la oposición, el intendente Martín Pérez confió que “veo buena voluntad, no tiene nada que ver en lo personal absolutamente estas cuestiones, de ninguna manera, porque nosotros somos hombres de la política y de la gestión y nunca llevamos nada al plano personal de ninguna manera, pero veo buena voluntad, veo que se puede avanzar hacia un campo de confluencia sobre los temas que son centrales y sensibles en nuestra comunidad porque es lo que nos demandan los vecinos y las vecinas”.

Reparó que “si no comprendemos eso, no estamos entendiendo el contexto y desde nuestro lugar vamos a propiciar todas las veces que sea necesario el diálogo. Hoy en este momento, hay sesión en el Concejo Deliberante, nosotros estamos acá conversando, yo estoy en la ciudad, eso también me parece que marca de alguna manera la idea de que cada uno pueda cumplir la función que le corresponde”.

También Martín Pérez aclaró ante los reclamos de la presidente del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, que las veces que no pudo estar en este último mes fue porque no coincidieron las agendas, ya que tuvo varios compromisos fuera de la ciudad y fuera de la provincia. “Viajo porque tengo obligaciones también de viajar, digamos. Por ejemplo, estuve en Comodoro Rivadavia, la semana anterior estuve en Córdoba invitado a un encuentro de ciudades por el cambio climático que a mí me parece que es muy importante viendo los acontecimientos también que pasan en nuestra ciudad, como lluvias extremas, mareas extremas, vientos extremos. Es decir, si no entendemos nosotros que tenemos la diligencia política empresarial, social, civil de nuestra ciudad, de que tenemos que ocuparnos seriamente de la cuestión del cambio climático, estamos en un problemas”.

Volvió a insistir en que “veo buena voluntad en términos de poder confluir en diálogos que nos permitan encontrar soluciones concretas y además que sean racionales y sustentables; en términos de lo que podemos llegar a brindarle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, también en función de la enorme cantidad de demandas que hay en los barrios porque siempre van a ser interminables las demandas. Esto es así porque nunca se llega a todos al mismo tiempo porque como bien establece la ley de la economía, las demandas son infinitas y los recursos para cubrirlas muy escasos. El arco siempre se corre y está muy bien que así sea lo que queremos nosotros, estar lo más cerca posible de ese arco y brindarle la mayor cantidad de soluciones que se pueda”.

Recordó que “cuando nosotros comenzamos la gestión allá por inicios del 2020, antes de la pandemia inclusive, empezamos con una relación muy conflictiva con el Concejo Deliberante, tuvimos mucha dificultad y había en aquel momento un bloque opositor de cuatro concejales y no nos fue fácil al principio, nos costó encontrar caminos de diálogo y la verdad es que pudimos ir corrigiéndolo, avanzando y siendo también muy respetuosos todos en la función que le toca a cada uno, siempre sin agravios. Por lo menos del lado nuestro, la verdad, de mi boca, nunca han escuchado un agravio hacia un concejal, hacia otro dirigente político. Eso no va a pasar. Entonces aspiro a que podamos, así como lo encontramos en aquel momento, podamos encontrar puntos de confluencia por el bien de la ciudad. Después cada uno en su partido político, en su espacio partidario hace lo que considere y se presentará elecciones y la gente lo votará o no, pero es otra instancia. Eso se verá más adelante cuando sea el momento oportuno”.

“La Carta Orgánica delimita las funciones”

Consultado si creía que algunos proyectos de algunos bloques opositores, tendían a desfinanciar la capacidad de gestión de la administración municipal, Martín Pérez dijo que “esa instancia nosotros siempre la vamos a discutir desde el lugar que nos toca a nosotros, que es la responsabilidad por Carta Orgánica de defender los recursos municipales. Si la Carta Orgánica dice que uno de los deberes que tengo yo como Intendente de la Ciudad es preservar nuestros recursos municipales -defenderlos, sostenerlos para llevar adelante una gestión-, nosotros siempre la vamos a defender”.

Memoró en este punto que cuando fue Diputado Nacional, tanto en el oficialismo y en la oposición, actuó de manera coherente. “Uno cuando está en la oposición tiene esa tendencia de decir: ¿por qué no le bajamos los impuestos a todo el mundo? Es un poco esta idea de ser condescendiente con el vecino. Cuando te toca estar en la responsabilidad de gobernar, uno mira las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva, porque tiene una cantidad de recursos que son finitos y tiene que atender muchas necesidades y demandas. Entonces, nosotros defendemos esta posición, la vamos a seguir defendiendo y entendemos que hay atribuciones que están delegadas al Poder Ejecutivo Municipal, por ejemplo, en el caso de la modificación de los presupuestos, que están muy claramente establecidas en la Carta Orgánica”, enfatizó el Jefe comunal.

Retrotrajo que “nosotros discutimos el presupuesto a partir del 30 de septiembre de cada año. Ahí opinamos nosotros, opinan los concejales, se hacen las modificaciones, luego el presupuesto se aprueba y nosotros tenemos que funcionar sobre la base de un presupuesto aprobado. No podemos tener modificaciones permanentes de un presupuesto porque eso dificulta la gestión, la dificulta al punto de que perjudica muchas veces también a los vecinos. Entonces, me parece que también en los puntos de confluencia y de diálogo poder conversar mejor estas cosas, poder discutir más en comisión, que nuestros funcionarios se acerquen al Concejo Deliberante, opinen, que den las discusiones, que den el punto de vista municipal, que se pueda discutir en el ámbito de las comisiones, como la Casa Democrática que es el Concejo Deliberante, me parece que justamente tiene que ser la función que cumple el Cuerpo deliberativo y la responsabilidad que tenemos nosotros también como Ejecutivo Municipal de ir a dar respuesta de la gestión de gobierno local”, concluyó Perez.

