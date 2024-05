Presumen que el paro general de este jueves será notable

Este jueves 9 de mayo, el paro general que convoca y llevará adelante la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, promete afectar fuertemente a todos los rubros y actividades en todo el país. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el transporte público no estará disponible durante toda la jornada.

El equipo de ((La 97)) Radio Fueguina consultó al representante del gremio de peones de taxis en Río Grande, Sebastián Ríos, quien confirmó la adhesión de “algunos trabajadores” mientras que no dejarán de trabajar los propietarios de los vehículos de tal transporte.

“Son los que tratan de llevar la contra y solo van a salir a dar una vuelta por la calle”, no dejó de reprochar el sindicalista en el programa radial «Radio Noticias».

Del total de taxis y remises en la ciudad, consideró que no superarán el centenar las unidades que circularán por las calles de Río Grande. No solo por el paro, sino porque el comercio seguramente no abrirá sus puertas, sumado a la merma notable de la actividad en los últimos meses.

Por su parte, el vocero de los trabajadores de Citybus, Juan Carlos Cuenca, también aseguró la adhesión al paro en un estimado del 100%, por lo que el cese de la circulación de los colectivos sería total.

Aclaró que acatarán la medida tanto quienes adhieren a la Unión Tranviarios Automotor, como los que no, una inusual coincidencia entre los dos sectores fuertemente enfrentados.

Aulas y bancos, vacíos

“Desde SUTEF adherimos y convocamos al Paro General Nacional dispuesto por las centrales obreras para el próximo jueves 9 de mayo, dando continuidad al plan de lucha” manifestaron los docentes fueguinos en su página web, por lo cual se desprende que las clases no tendrán lugar en las escuelas de la provincia, al menos no en forma normal.

En el caso de Río Grande, la concentración de los maestros es a las 10:30 horas en la sede del Ministerio de Educación.

La Asociación Bancaria, en tanto, adhiere en un todo al paro, en la modalidad sin concurrencia a los lugares de trabajo. Gustavo Fernández, secretario general de la bancaria, informó en el programa radial «Un Gran Día», transmitido por ((La 97)) Radio Fueguina que los canales electrónicos funcionarán normalmente, así como los cajeros automáticos, que fueron cargados este miércoles, por lo que se presume que no habrá falta de dinero en efectivo.

“Adherimos a las medidas de fuerza a lo largo y a lo ancho del país” resumió Fernández.

Algunos servicios

Por su parte, el Municipio de Río Grande informó que garantizará la prestación de servicios esenciales con un régimen de guardias este jueves 9 de mayo.

No habrá atención al público en dependencias municipales, tales como Centros de Salud y oficinas administrativas de servicios y los turnos asignados en el área de salud serán debidamente reprogramados.

No habrá transporte público de pasajeros ni tampoco funcionará el servicio de recolección de residuos, por lo que se solicita a los vecinos y vecinas no sacar sus residuos «para cuidar entre todos la limpieza de nuestra ciudad».

La convocatoria en su versión local al paro nacional para este jueves, se subtitula “la lucha es en las calles”, según indicó la Multisectorial de Derechos Humanos.

Entre los considerandos que sustentan la medida, los organizadores enumeraron su frontal oposición a la Ley Bases y el DNU presidencial, y sumaron consignas como “la 19640 no se toca, basta de despidos”, “defendamos la soberanía”, “presupuesto para la universidad y la educación pública” y “la Patria no se vende”.

El punto de reunión en el caso de la ciudad de Río Grande será en la céntrica esquina de las avenidas San Martín y Belgrano, donde además oficiará una radio abierta.

Comercios a medias

En tanto, el Secretario Adjunto del CEC, Daniel Rivarola, indicó en el programa «Radio Noticias», que si bien acataron al paro propuesto por la CGT, se prevé que el sector no adhiera al 100% a la medida de fuerza.

Desarrollando la situación dispar que se vive en el rubro del comercio, Rivarola explicó que la «delicada situación de sostenimiento del empleo, muchos compañeros, por más que quieran adherirse al paro, no lo harán, debido a que trabajan con el dueño».

En contraste a lo que se vive en el mismo sector, señaló que hay otros, como los mercadistas y mayoristas, que sí acompañarán a la adhesión de la medida de fuerza que realizarán los trabajadores.

¿Y la salud?

Tal como se desarrolló anteriormente en esta nota, los Centros de Salud Municipales no atenderán, por lo que se reprogramarán los turnos asignados para este 9 de mayo.

En tanto, el Hospital Regional Río Grande anunció que serán reprogramados los turnos de nefrología; kinesiología; diabetes; cirugía infantil. Por su parte, el laboratorio atenderá urgencias, internación, oncológicos y anticoagulados.

Además, el vacunatorio se encontrará cerrado, junto con el Servicio Social, resaltando que éste último atenderá sólo urgencias.

«Las guardias están garantizadas», explicó el H.R.R.G. En tanto, subrayaron que las demás especialidades atenderán de manera habitual, así como también que los turnos para diabetología serán otorgados a partir de las 08:00 por ventanilla del servicio.

Por su parte, la atención de los C.A.P.S será con actividad normal, exceptuando los N° 3 y 7, los cuales permanecerán cerrados este jueves.