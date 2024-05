Con recuerdos y homenajes, se efectuó el lanzamiento del Gran Premio de la Hermandad

En el Autódromo de Río Grande, el presidente del Automóvil Club Río Grande, Osvaldo Nieto y el vicepresidente de ADELFA, José Cortez, encabezaron el lanzamiento de la 49° Edición del Gran Premio de la Hermandad que previamente se realizó en Porvenir días pasados.

Este lanzamiento se hace en un momento muy especial ya que se cumplen 50 años de la primera carrera que dio inicio a este Gran Premio que une a argentinos y chileno y que la ganara en ese año de 1974 Nicolás ‘China’ Zenkovic.

Osvaldo Nieto celebró la importancia de ‘La Hermandad’ y agradeció el trabajo de la Comisión Directiva de la institución ‘tuerca’ y el acompañamiento de las autoridades nacionales, provinciales, municipales, consulares y asimismo el esfuerzo combinado con la institución hermana de Porvenir, ADELFA, en la preparación de la prueba.

“Esta noche es más que especial porque se lanza la 49 edición del Gran Premio pero también se cumplen 50 años justamente de aquel 1974 cuando se corrió por primera vez la carrera entre argentinos y chilenos, carrera que no pudo para el conflicto que teníamos con el hermano país de Chile en 1978 hasta la pandemia que si nos impidió llevar adelante esta prueba”.

“En ese tiempo las fronteras fueron abiertas; es la única carrera binacional del planeta que se corre en forma abierta. Me pasan cosas por dentro, me tiemblan las piernas de la emoción que estamos viviendo en este momento, la Banda de Música del Municipio de Río Grande tiene un sonido, la verdad que tenía un sueño donde en algún lanzamiento en algunos 100 kilómetros cuando estaba como presidente de APAP de que la Banda fuera a tocar y vino hoy, esto es una cosa increíble, lo mismo que la presencia de Facu Armas me volvió loco. No esperábamos tanta gente por la confirmación y esas cosas”, agregó.

Nieto comentó que “la carrera necesita un cambio pero eso lo vamos a hablar más adelante lo que hoy queremos es esto festejar este momento dedicarle todas las pilas de esto que venga tanta gente a uno lo hace tan feliz lo deja este expuesto a hacer lo mejor posible para que sea una carrera hablar bien con la gente de Chile para que no nos sorprenda nada y bueno esto es la carrera de ‘La Hermandad’ GPH (el Gran Premio de la Hermandad) como todos lo quieran llamar pero esto es lo mejor que nos pasa al nivel automovilístico, nada lo pudo separar, nada lo pudo parar; lo único que lo paró fue la pandemia y después volvió con todo y hoy ya Mónica Cobián había hecho un buen trabajo y todos los otros presidentes y hoy me toca en un momento duro económico pero vamos a poner todo lo que podamos poner para que esto sea el Gran Premio la Hermandad”.

Por otra parte destacó que sigue la construcción del Autónomo. “No es la cuestión de un día para otro es una cuestión de años, esta nueva obra la empezamos el año pasado va de a poquito ahora ya llegamos a poner la estructura, vamos a poner el cielo raso y eso ya para nosotros es una alegría tremenda porque ya lo vamos a empezar a iluminar y una vez que de a poquito esto va a ser el museo en el Autódromo”.

En este sentido agregó que “va a haber un museo el Museo del Automovilismo y ojalá que todos lo disfruten que todos lo pueden ver que todos se pueden encontrar en una foto a sus papás sus tíos su mamá y a él y propios los mismos pilotos desde ahora esto esto va a ser para todos agradezco mucho a disfrutar hoy tenemos cultura, tenemos a Raíces y Hermandad, a Facu Armas, y tenemos tango muy lindo el evento que se está llevando adelante”.

Finalmente destacó que “desde el Automóvil Club reconocemos a los primeros pilotos, tanto argentinos como chilenos, muchos ya no están con nosotros, lo mismo que a la primera Comisión Directiva que comenzó esta carrera hace 50 años, que son los que también construyeron el Autódromo de Río Grande, a integrantes de otras comisiones directivas posteriores y por supuesto, el reconocimiento a las autoridades públicas que siempre nos acompañan y apoyo, especialmente en logística y seguridad, en la parte administrativa como Migraciones, Aduana, las fuerzas de seguridad y al Consulado General de Chile en Río Grande”.

50 años de historia unen a chilenos y argentinos

José Cortés, vicepresidente de ADELFA, destacó la importancia del Gran Premio de la Hermandad entre Río Grande y Porvenir, resaltando su historia de 50 años de amistad, la singularidad de la carrera y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Cortez es parte de la organización del Gran Premio desde 1990.

“Al lanzamiento nosotros lo realizamos el sábado 11 de mayo en Porvenir, en los salones del Club Croata; allí le dimos el puntapié inicial a estos 50 años del Gran Premio de la Hermandad que son 50 años de historia, 50 años de amistad entre Río Grande y Porvenir. Donde hoy acá nos juntamos con los amigos de Río Grande. Les damos el puntapié inicial de lo que va a hacer esta nueva edición, la 49° que esperamos que sea todo un éxito”.

Añadió que “nos fuimos encontrando con caras que estuvieron desde el año 74 y pilotos que ya desde el año 90 que estoy participando. Lo estoy viendo, son todos grandes amigos. Uno que es de la Isla sabe que esta carrera es la única en Latinoamérica y en el mundo que se corre a frontera abierta. Ni el Dakar que estuvo en Chile y Argentina lo hizo así, todavía tenían que hacer frontera. Así que esta es una carrera única en el mundo y que tenemos que cuidar mucho”.

José Cortez habló de comenzar a incluir cambios en esta carrera. Hay que ir viendo nuevos caminos. Abrirse, conversar con los pilotos, amigos del Gran Premio que son muchos. Ir viendo cuáles son las alternativas que tenemos. Puede ser el Paso Radman (Bella Vista), puede ser otro sector por el sector norte de la isla para ir buscando, hay que salir del pavimento”.

Finalmente informó que el periodo de inscripciones comienza el 22 de mayo. “La carrera necesitaría una difusión a nivel internacional más importante que no la tiene todavía. Es un gran tema, ese es el gran tema pendiente del gran premio. Yo creo que los dos países han sido como mezquinos en no darle la importancia que tiene el gran premio. Hemos llegado a tener 200 autos en la partida, como el Dakar, que es casi profesional, lo ha tenido. Entonces, nosotros tenemos algo material y que las autoridades deportivas chilenas y argentinas, nos les dan la importancia de lo que tenemos acá en el fin del mundo”.

El Cónsul General de Chile en Río Grande y Tolhuin, Roberto Ruiz Piracés, dijo que “la carrera de La Hermandad se encamina a sus 50 años, y como pocas festividades de integración binacional surge del impulso social fueguino. Es una fiesta nacida y cultivada por el pueblo fueguino”.

Agregó que “por lo mismo, expresa mucho más que un evento deportivo, simboliza la vocación de integración de dos pueblos que comparten una identidad cultural, una historia y un pueblo originario común, un clima, un mar y un medio ambiente único e indivisible. Esta carrera le pertenece a todos quienes se sienten parte de esta isla y nos notifica que la integración en Tierra del Fuego es un una ola virtuosa indetenible”.

En ese sentido, el diplomático chileno dijo que “el entusiasmo que vimos en este lanzamiento nos anima mucho a volcarnos de lleno a sacar adelante otros proyectos de integración, como la Ruta del Fuego, en lo que estamos trabajando muy intensamente con el gobierno del profesor Gustavo Melella, los alcaldes chilenos de Tierra del Fuego, y los servicios públicos, para que en el próximo Comité de Integración Austral (Punta Arenas, 28 y 29 de mayo) podamos no sólo verla reconocida por ambos gobiernos nacionales, sino que también dejar establecida una hoja de ruta clara y precisa de su implementación en la próxima temporada”.

Apoyo del Municipio de Río Grande

El Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Municipio de Río Grande, Sebastián Bendaña, confió que “la verdad es que estamos muy contentos, yo le decía un poco hoy que Río Grande está próximo a cumplir 103 años, y estamos hablando de una competencia, de una carrera, de una hermandad que tiene 50, es decir, prácticamente han crecido de la mano también en lo que ha sido la mitad de la historia de Río Grande, así que estamos realmente muy vinculados”.

Entendió que “el Gran Premio de la Hermandad es mucho más que solamente deporte, hoy vinimos de hecho con cultura, trajimos a la Banda Municipal de Música, también, vinimos con el área de Turismo (con Alejandra Montelongo) también, ‘La Hermandad’ hace todo eso, une las culturas fueguinas, nos une a través del deporte y los caminos, y nos une también en las cuestiones turísticas, alimenta espiritualmente tanto a nosotros como a Porvenir, tanto a ellos como a nosotros, así que estamos muy contentos y dispuestos a apoyar también lo que decía un poco Osvaldo Nieto, que esta carrera necesita cambios y seguramente van a encontrar al Municipio de Río Grande para apoyar todo lo que sea el crecimiento a esta carrera”.

En este sentido recordó que “siempre lo venimos haciendo, porque más allá de los sectores que hoy estuvimos acá del municipio, también trabaja mucho Defensa Civil municipal, trabaja Tránsito de nuestro municipio también Obras Públicas. Es un trabajo que involucra a gran parte del municipio de la ciudad de Río Grande y eso es lo que nos pide también el Intendente Martín Pérez, de siempre estar a disposición para estos grandes eventos”.

En tanto el Subsecretario de Deportes de Río Grande, Diego Radwanitzer, compartió que “estamos acompañando una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad, un evento histórico, un evento tradicional, un evento que hace a la identidad de los riograndenses en principio, y un canal, un puente hacia la hermandad, hacia la construcción de comunidad con nuestros vecinos, con nuestro pueblo hermano chileno”.

Agregó en el mismo sentido que “desde el Municipio venimos acompañando un año más en esta oportunidad al flamante presidente del Automóvil Club Río Grande, Osvaldo Nieto; estamos viendo un evento muy prolijo, muy ordenado, o sea, la verdad con muchos detalles que hacen a la calidad y a la puesta en valor de esta edición número 49 del Gran Premio de la Hermandad”.

“Que los talleres se vuelvan a llenar”

Radwanitzer sostuvo que “el Municipio de Río Grande abre los brazos a este evento y en función de las necesidades, disponiendo de los recursos que sean necesarios para que podamos tener el mejor Gran Premio de la Hermandad de la historia, ya sea desde el área de Deportes, desde la Secretaría de Gestión Ciudadana, ya sea con Defensa Civil, con Tránsito y con todos los recursos que necesite la organización para poder tener, ya digo, el mejor evento; que los pilotos puedan disfrutar, que como recién decía Osvaldo Nieto, este es un evento construido desde la familia del deporte motor, con la esperanza de que los talleres se vuelvan a llenar de pilotos, se vuelvan a llenar de autos, que vuelva Río Grande a sentir y a poder plasmar en las calles este sentimiento tan profundo que tiene el riograndense con el deporte motor, así que desde la Subsecretaría de Deportes, seguiremos acompañando estas iniciativas”.

Acompañamiento del Gobierno de la Provincia

El Secretario de Deportes de la provincia, Matías Runín, dijo que “estamos muy contentos desde el Gobierno de la provincia poder trabajar en el apoyo con este lanzamiento de lo que es la 49 edición del Gran Premio La Hermandad. La verdad que es algo hermoso, hay muchas áreas del Gobierno que están involucrados en esta actividad deportiva, así que moviliza a toda la provincia y estamos trabajando desde hace años con un compromiso desde el Estado fueguino en apoyo, en todo lo que tiene que ver con la parte logística, la organización, se movilizan las fuerzas de salud, las fuerzas de seguridad, y la verdad que un hermoso momento que hemos vivido”.

Observó que esto marca el interés de la provincia en mantener vivo este gran premio, acompañando a las instituciones que lo llevan adelante. “Hay un gran compromiso de lo que es el Automóvil Club Río Grande y ADELFA, que son las dos grandes asociaciones que llevan adelante este Gran Premio de La Hermandad. Esto va tejiendo historia, se va realizando año tras año y va fortaleciendo los lazos entre las familias y entre el deporte motor de ambas naciones”, concluyó.

Un esfuerzo pionero

El ex vicegobernador fueguino Miguel Ángel Castro rememora la formación de la primera comisión en 1974 y la construcción del Autódromo, mencionando a integrantes y agradeciendo a la comunidad por el apoyo en la primera carrera de ‘La Hermandad’.

“El presidente de la primera comisión era Víctor Donoso, el vicepresidente Rubén Agnes, también estaban Antonio Súsñar, -Chamaco Súsñar-, otro amigo, Lorenzo Melonio, Carlitos Santana, don (Luís) Grieco, el contador, con él éramos revisores de cuentas, además de Carlos Brea, Leóncio Sáenz. El único que está vivo soy yo y traigo el recuerdo de ellos, Bocha Cabezas, otro grande también, quien fue corredor y estuvo en las comisiones. Hacíamos de todo, estábamos en las comisiones, corríamos y recibimos este Autódromo, lo hicimos también, lo armamos, marcando las curvas con cubiertas, con la colaboración de todo el pueblo”.

En ese tiempo Néstor Nogar era Intendente y nos entregó el predio del Autódromo y después él también, como comerciante y simpatizante del automovilismo, también integró la comisión que estaba en ese momento. A Jackie Finocchio, cuando integraba la Comisión Directiva, le entregaron o gestaron el título de propiedad del Autódromo; es decir, hoy tiene el título de propiedad la comisión del Automóvil Club Río Grande, lo que significa un gran logro, porque ya eso hace que se tenga tranquilidad”.

“En la primera carrera de La Hermandad nos reunimos con el gobernador (de la Tierra del Fuego chilena) Uros Domic en La Misión Salesiana, pero se gesta toda la carrera en Puerto Porvenir, con la familia Vukasovic, que tenía una estación de servicios, familiares de los Vukasovic de acá de Río Grande. Y después Uros Domic viene acá, se comunica con las autoridades que estaban en ese momento, y entonces nos cita a nosotros a una reunión rapidita, porque yo se estaba yendo a Puerto Porvenir, la hicimos en La Misión para dar los lineamientos generales y después ya nos juntamos protocolarmente y para hacer toda la trayectoria en todo lo que es la carrera en su conjunto, pero no tan tecnificada como es ahora”.

Recordó que “era totalmente estándar y solamente dos categorías, la A y la B. La primera categoría, la A, la gana China Zenkovic con un Fiat 128 y la categoría B, Goyco Maslov con un Mercedes Benz 320. Y yo a China Zenkovic le compré al otro día el 128 y crucé una lagunita y se paró y no arrancó más el 128. En cambio, China corrió toda la carrera sin chapón, sin nada, sin ninguna protección, cruzó charcos, barro, agua, de todo, y no le pasó nada”.

Compartió que “corrí uno, en la primera etapa salí tercero, corrí con un Fiat 600 en la segunda etapa, venía tercero también y fundí acá en María Behety. Y después corrí acá dentro del pueblo, que gané también y corrí acá en el autódromo. Corrí, creo que 15 años, 16 años, una cosa así”.

“Brindo el reconocimiento a todos los corredores, a todo el pueblo, a toda la ciudad, que en su momento nos ayudaron, a las empresas, al comercio, a las autoridades, a hacer realidad lo que hoy es la juventud y el público en general disfruta año tras año. No solamente la carrera de La Hermandad, sino los distintos premios que se corren, tanto en el autódromo como en el rally, en la APITUR”, finalizó ‘Lito’ Castro.

Cabe recordar que el entonces gobernador de Tierra del Fuego chilena, coronel Uros Domic Bezic, citó a su despacho a los dirigentes del Club de Volantes de Porvenir para plantearles y proponerles una idea que tenía en mente desde el momento de su arribo a suelo fueguino. El plan consistía en realizar una carrera internacional chileno-argentina, en pleno invierno, y con todos los obstáculos impuestos por la naturaleza como un clima riguroso, barro, agua, nieve y hielo, a través de rutas principales y caminos secundarios y vecinales, haciendo más difícil la tarea de unir Porvenir y Río Grande, según recordó El Pingüino.

La idea del gobernador Domic fue aceptada con entusiasmo por los directivos del Club de Volantes de Porvenir y, en especial, por su presidente Antonio Vukasovic Tomasovic, quien inició de inmediato las conversaciones con los dirigentes del Automóvil Club de Río Grande para concretar la idea de la autoridad provincial, y con la plena facultad de éste para buscar todos los medios posibles para realizar esta carrera en el mes de agosto y rendir así un homenaje a los próceres máximos de ambos países -pues el 20 de ese mes se conmemora el natalicio de Bernardo O’Higgins, mientras que el 17 se recuerda el fallecimiento del Libertador argentino José de San Martín-.

En aquel entonces, el directorio del Club de Volantes de Porvenir estaba formado por las siguientes personas: Presidente: Antonio Vukasovic Tomasovic; Vicepresidente: Pedro Rodríguez Gajardo; Secretario: José López Cárdenas: Tesorero: Víctor Valenzuela Leal; Director: Marcos Yakasovic Balic; Comisario Deportivo: Félix Miranda Villablanca; Relacionador Público: Félix España Cuevas.

Posteriormente, el comisario deportivo, Félix Miranda, fue reemplazado por el capitán de Carabineros Fernando Arancibia Bonilla.

Homenaje a pilotos fallecidos de la primera carrera de 1974

Nicolás ‘China’ Senkovik, José Cabeza, Jorge Fuentes, Eduardo Carletti, Antonio Susñar, Juan Maslov, Enrique De Granade, Simón Yukovic, Juan Milosevic, Leoncio Sáenz, Esteban Capcovic, Celso Dib, Hugo Cuevas; Goyco Maslov, Neira Franlin, Mario Menéndez, Eduardo Silva, Juan Carlos Castillo y Marcos Lausic.

Gran acompañamiento de autoridades y público

Además de los mencionados, acompañaron el lanzamiento la Diputada Nacional Andrea Freites; el Alcalde de Timaukel, Luís Barría Andrade; el Legislador Provincial Raúl Von der Thusen; el Secretario de Enlace de la Provincia con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, José Díaz; el Subsecretario de Deportes Zona Norte, Marcos Cayata; los concejales de Río Grande Alejandra Arce; Florencia Vargas y Federico Runín; el Gerente Regional de Total Austral, Marcelo Reino; del área de Turismo participaron Alejandra Montelongo (Municipio de Río Grande) y Stella Maris Alazard; el Subsecretario de Cultura del Municipio de Río Grande, profesor Carlos Gómez; Roma Alancay, del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’; integrantes de la Cámara de Comercio de Río Grande; representantes de la Gendarmería Nacional, de la Armada Argentina, de la Prefectura Naval y de distintas asociaciones del deporte motor.

Hubo personalidades como Luís ‘Tachi’ Trejo, Beto Córdoba, Pablo Kommer, Dani Preto, entre otros.

La locución estuvo a cargo de Víctor Hugo ‘El Mono’ Nochez y acompañó el Área Técnica del Gobierno de la Provincia, en tanto Canal 13 aportó los videos institucionales de recuerdo de este Gran Premio que incluyó también a los pilotos que ya fallecieron.

En la parte cultural, abrieron el evento los bailarines Julia Rosa y Néstor Sáenz con un tango, luego le siguió el grupo folklórico ‘Raíces y Hermandad’ que bailó cuecas, zambas y chacareras y a continuación Facu Armas deleitó con su música. La Banda de Música del Municipio de Río Grande fue la encargada de los acordes de los himnos nacionales de ambos países y de la Marcha de Malvinas.

