Docentes de las escuelas privadas percibirán el ítem de Ayuda Material Didáctico

Cuando se aborda la cuestión educativa en Argentina en general, y en Tierra del Fuego en particular, usualmente se pone foco sobre las escuelas de gestión pública, dejando de lado el caso de las instituciones privadas.

Para hablar de este tópico, el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina contactó con Alberto Cabral, presidente de la Asociación de Colegios Privados en Tierra del Fuego, el cual habló sobre el sistema de aumento de cuotas y anunció que el Gobierno incluirá a los docentes privados en el ítem de Ayuda Material Didáctico.

“El esquema está siempre regido por la intervención del ministerio de Educación y en línea con las variaciones salariales de los docentes de la jurisdicción y de otros ítems que conforman los costos de las instituciones”, comenzó hablando sobre las cuotas. “En estos tiempos de tanta variación del índice inflacionario mensual, las variaciones se han ido produciendo de forma mensual”.

Hoy una cuota ronda entre $40 mil y $100 mil pesos, dependiendo de si los colegios son de jornada simple, extendida o doble, “también depende del porcentaje de aporte financiero estatal que tengan, que puede ser de entre 60 al 100%, y también de cuanto de las plantas docentes cargos y horas se incluyen en el aporte”, agregó Cabral.

Son varios aspectos que inciden sobre el valor de la cuota. Los colegios salesianos siguen siendo los que cobran las cuotas más bajas ya que “son los que reciben el 100% del aporte financiero estatal, así que ya tiene una incidencia en el valor de la cuota”, aseguró el presidente de la Asociación de Colegios Privados.

“Los aportes financieros del estado están físicamente hechos sobre las plantas orgánicas funcionales, con lo que tiene que ver con plantas docentes; por lo tanto, todo lo que tiene que ver con no docentes y otras obligaciones que deben financiar las instituciones salen de la cuota por servicio educativo”, aclaró y añadió que “los colegios no han aumentado en la misma línea que otras variables económicas, no porque no necesitan recursos, sino porque no son ajenos a la realidad social y económica de la comunidad”.

Llegado a este punto habló sobre la cuestión de los trabajadores de la educación privada y recordó que, por Ley, perciben un salario igual a los de las escuelas públicas. Sin embargo, “en los últimos años de que ha habido un debate sobre que los docentes del sector privado no estuvieron recibiendo el ítem de Ayuda de Material Didáctico, por un decreto de quien era Gobernador en 2009. Entonces eso traía todos los años una disconformidad por parte de los docentes”, recordó.

Cabral anunció en este sentido que se han reunido con el ministerio de Economía y el de Educación, “quienes nos trasmitieron que ya está en proceso el decreto provincial para que sean incluidos los docentes del sector privado”, anunció.

“El ministro de Economía manifestó que van a hacer todo el esfuerzo para que pueda realizarse en la misma fecha establecida”, dijo en referencia al cobro que percibirán los docentes públicos el próximo 24 de abril.

“Esperamos que salga el decreto rápidamente, porque sin el instrumento legal los servicios administrativos del ministerio de Educación no pueden activar el proceso para que se inicie el pago”, cerró Alberto Cabral, no sin antes mencionar también que el Gobierno provincial decidió afrontar con recursos propios el pago del FONID y Conectividad Nacional.

