Pauli está convencido que el artículo 111 no afectará al sub régimen

Luego de la media sanción esta semana en la Cámara de Diputados de la Ley de Bases y el paquete fiscal, el diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Pauli, muy criticado en Tierra del Fuego por haber votado a favor el artículo que insta al Gobierno a modificar los regímenes de exenciones tributarias para poder aumentar la recaudación -en donde claramente ingresaría el de nuestra provincia-, argumentó su voto en la consideración de que el artículo, al no mencionar expresamente a Tierra del Fuego, no la afectará en ninguna medida.

En medio del intenso debate generado, Pauli, quien ha sido objeto de fuertes críticas en la provincia por respaldar la medida, salió por ((La 97)) Radio Fueguina en defensa de su posición, argumentando que el artículo en cuestión no menciona expresamente a Tierra del Fuego y, por lo tanto, no la afectaría directamente.

En sus declaraciones, hizo referencia a recientes afirmaciones del presidente Milei, quien habría asegurado insistentemente que el régimen especial de Tierra del Fuego permanecerá intacto.

El legislador acusó “al gobernador Gustavo Melella y a sus legisladores” de difundir información falsa y de intentar generar temor en la población. En este sentido, Pauli expresó: «El artículo no habla de Tierra del Fuego, la interpretación es errónea. De hecho, ayer el mismo presidente Milei salió en medios nacionales diciendo lo mismo, es totalmente falso que esto implique a Tierra del Fuego».

Diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Paul.

Además, criticó duramente a aquellos que, según él, están utilizando esta situación con fines políticos: «Lo que no es válido, que fue lo que hizo el gobernador Gustavo Melella y varios legisladores, es salir a decir que eso ataca a Tierra de Fuego. Es mentira, el presidente tuvo que salir a desmentirlo ayer».

Pauli también subrayó la importancia de aclarar el contenido del artículo y sus implicancias, pero denunció que algunos políticos están utilizando este tema con fines electorales y para sembrar miedo en la población. En este sentido, manifestó: «Si la gente tiene miedo y la gente viene y pide explicaciones, está bien, se las tenemos que dar. Pero tratar de arruinar eso, saliendo a mentir porque te conviene políticamente, no está bueno».

Ola anti Tierra del Fuego

Asimismo, criticó la postura de otros sectores políticos que, según él, han mantenido una actitud anti Tierra del Fuego en el Congreso: “Esto lo presentó uno de los amigos del gobernador, que es Massot, porque cuando el gobernador anda paseándose por las provincias con los gobernadores, es Nicolás Massot y otros diputados los que andan generando esos espacios. Estaría bueno que vaya él a preguntárselo a sus amigos antes de salir a mentir contra mi persona”.

Sin embargo, se mostró dispuesto a brindar su explicación al respecto para una cabal comprensión del controvertido artículo: “Lo traduzco al lenguaje llano, le pide que revisando cuestiones tributarias e impositivas presente un plan de básicamente de dónde puede recortar gastos y sacar más plata. Eso es traducido a criollo. Ahora, de ahí saltar a que esto atenta contra el régimen de Tierra de Fuego, no lo hicieron sin querer, lo hicieron a propósito para salir a mentir contra mí y contra el presidente Milei y para meterle miedo a la gente para que se vuelva en contra de nuestro espacio”.

En definitiva, Santiago Pauli reiteró su posición de que el artículo 111 no afectará al sub régimen de Tierra del Fuego y defendió su voto a favor de esta medida. Aseguró que tanto él como el presidente Milei están comprometidos con mantener el régimen actual de la provincia y llamó a no propagar información falsa que genere temor en la población. “No estamos discutiendo sobre otras cuestiones de la ley en la que yo respeto que tengan otra opinión y podemos discutir y debatir hasta el cansancio, porque hay un montón de artículos. Pero sobre la 19640, tienen que dejar de meterle miedo a la gente con mentiras, no está bueno que lo hagan” concluyó.