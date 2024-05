“Los créditos UVA afectaron a cientos de familias”, dijo Von der Thusen

Tras una serie de reuniones con vecinos de toda la provincia afectados por los préstamos otorgados en el año 2016, Von der Thusen trabaja en dos herramientas legislativas para buscar la solución de la situación.



Sobre lo trabajado explicó «en primer lugar, se trata de un pedido de informe dirigido al Banco de Tierra del Fuego con el objetivo de conocer la situación financiera de los afectados, por ejemplo saber cuántos son los beneficiarios de estos créditos hipotecarios, montos adeudados en particular y en general, beneficiarios con mora, entre otros puntos . Es el primer paso para lograr una herramienta que beneficie a quienes tomaron estos créditos con intereses abusivos e indexados a la inflación«.



Luego agregó «la otra iniciativa se trabajará con el informe recibido por el banco y también un Proyecto de Comunicación dirigido al Banco Central de la República Argentina, para solicitar la desindexación por todos los medios de los intereses de los UVA respecto a la inflación. Es decir, pedir que la suba de intereses no tengan como parámetro la inflación, sino por ejemplo el ingreso de cada uno de los afectados”.



Asimismo comentó que “durante estas semanas en las que estuvimos trabajando, no solo nos reunimos con vecinos que tomaron este tipo de créditos, sino también con su representante legal, un abogado especializado en el tema. Él nos mostró el trabajo que viene realizando y en base a eso estamos elaborando los proyectos. Es dable recordar que son más de 200 familias que tomaron estos créditos y hay más de 100 procesos judiciales esperando la resolución de fondo”.



Los créditos UVA comenzaron a otorgarse en el año 2017 como una herramienta financiera que buscaba facilitar el acceso de la ciudadanía a la casa propia. Durante muchos años la Argentina careció de créditos debido a la alta inflación y la inestabilidad de las tasas de interés.



Seguidamente añadió “cuando se plantea la creación del UVA se propone indexar la suba del interés a la inflación, motivado por la expectativa de bajar rápidamente este índice y que los salarios no bajen. Por el contrario, la inflación continuó aumentando descontroladamente, mientras que los salarios reales perdieron cada vez más poder adquisitivo. Esto provocó que con el tiempo la cuota mensual del UVA, supere ampliamente el salario de los afectados, empujándolos a una situación de insolvencia”.



Finalmente solicitó el acompañamiento de la Cámara Legislativa para la aprobación de las iniciativas. “Esperamos que todo el cuerpo legislativo comprenda la urgencia de los fueguinos que tomaron estos créditos para cumplir un sueño, como lo es acceder a una vivienda propia y hoy están siendo afectados y obligados a pagar cuotas más altas que sus propios salarios”.

Más noticias: