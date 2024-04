De Río Grande a Emiratos Árabes y Marruecos, el sueño de una bailarina

Alumnas de danza en Río Grande recibieron este primer fin de semana de abril la charla de una bailarina profesional, una compatriota que recorrió los mismos senderos que esas jóvenes y hoy triunfa haciendo shows en Marruecos.

Se trata de Malena Zayas, quien pasó por la columna “Los Chicos que Crecen” que se transmite por ((La 97)) Radio Fueguina y relató su travesía.

“Empecé danzas en el Instituto Romano a los 6 años, esa fue la academia que me presentó distintos estilos como aeróbica deportiva, danzas españolas, reguetón, jazz. A los 18 años conocía a Maira Argamonte, con quien tomé clases de tango; luego a Luz Galia, que me enseñó danza contemporánea”, relató a este medio.

La educación formal de Malena se llevó adelante en la EMEI, sin embargo, consideró que el colegio fue más bien un “hobbie” ya que su vida estuvo siempre centrada en la danza, “porque desde pequeña tuve el deseo de ser bailarina, y mi familia me apoyó en eso”.

Tal es así que recuerda con añoranza sus primeros pasos haciendo shows en vivo desde pequeña, donde las profesoras les aclaraban que debían comportarse de manera profesional una vez que salían al escenario.

“Teníamos maestras que nos decían que nos estábamos formando profesionalmente, además de que la preparación de un show era profesional”, recordó.

“Desde muy pequeña amé el movimiento y me escucharon en mi familia cuando dije que quería bailar, se me dio la oportunidad de poder ir y que me bancaran tanto tiempo. Porque fueron muchos años de inversión, tiempo, energía y dinero”, rememoró orgullosamente.

Posteriormente, Malena fue a estudiar a la provincia de Córdoba, donde comenzó haciendo dos años de abogacía ya que los típicos comentarios acerca de la poca salida laboral de la danza parecieron hacer mella en su espíritu. Sin embargo, hizo oídos sordos y se decidió por abandonar esa carrera y dedicarse de pleno a la danza.

“Entré a la carrera de composición coreográfica en la Universidad Provincial de Córdoba. Me quedó un año colgado, porque después surgió la oportunidad de irme del país y la tomé”, relató.

En este sentido, Malena habló sobre su viaje más allá del mar que derivó en que baile en lugares notables como los Emiratos Árabes:

“Durante la pandemia como todo había sido virtual tuve la oportunidad de hacer un curso con profesores de distintos lugares del mundo, Nueva York, Japón, Inglaterra. Porque una profesora, Verónica Pereira, me dio la oportunidad de hacer esta mentoría entonces me quedó armado mi material como bailarina”, narró Malena.

“Al año siguiente, en el 2021, cuando termino de hacer un instructorado de elongación, una profesora subió al Instagram que estaban buscando bailarinas para trabajar en un hotel en los Emiratos Árabes, mandé mi material y me llamaron. Para octubre de ese año ya me fui”, agregó.

“Hace casi tres años que me fui del país, primero a los Emiratos Árabes, luego a Turquía y por último en Marruecos. Ahora estoy super feliz de volver y estar con mi familia”, manifestó Malena quien ya se encuentra nuevamente en Marruecos, puesto que retornó el pasado 11 de abril.

Para concluir, Malena Zayas habló sobre cómo se siente personalmente al haber podido cumplir sus objetivos:

“Me siento la persona más feliz del mundo, porque cumplí un sueño. Desde chica sentí en mi corazón que quería ser bailarina y hoy serlo me hace aflojar el pecho. Estoy muy agradecida con la isla, mi familia, gente que me bancó desde lejos, me siento muy afortunada”, concluyó la bailarina profesional.

Entrevista completa (Escuchar audio):

