Impresionante choque y vuelco en el barrio Profesional

El barrio Profesional, un sector de la ciudad caracterizado por sus calles angostas y con estacionamiento de ambos lados nunca está a salvo de accidentes producidos por la imprudencia y el exceso de velocidad.

Uno de estos accidentes, de características espectaculares, se produjo este sábado, poco antes de las 19,00 horas, sobre la calle 12 de Octubre, a metros del semáforo de Córdoba y la exruta3.

En el lugar colisionaron con llamativa violencia para calles tan estrechas, un Peugeot 206, en el que se conducía un hombre mayor, y una camioneta Toyota Hilux que estaba al mando de un menor de 17 años.

Tras la colisión, el vehículo menor fue a dar contra una columna de alumbrado para luego volcar y quedar sobre la vereda, a centímetros de una vivienda, en un estado de destrucción total y con faltantes de carrocería e incluso el tren posterior con sus ruedas, arrancado de cuajo.

Una ambulancia trasladó al Hospital Regional Río Grande al conductor del Peugeot, identificado como Wilson Agüero (39), quien presentaba lesiones (que no serían de gravedad), consecuencia del impacto y el posterior vuelco.

Por razones legales no se dieron los datos del menor que provocó la colisión, como tampoco el resultado de las respectivas alcoholemias.

No puede dejarse de destacar que en la zona el exceso de velocidad es una costumbre que no cesa, y que todo ocurre a metros del Parque de los 100 años, por lo que esas calles son transitadas permanentemente por familias enteras que deben caminar por la calzada, debido al pésimo estado (si no la ausencia) de las veredas.

