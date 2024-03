Adorni deslizó que se descontará el día por el paro del 8M

El vocero presidencial Manuel Adorni dio su habitual conferencia de prensa este 4 de marzo y medios internacionales le consultaron por la política del Gobierno de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Al respecto, Adorni deslizó la posibilidad de que se descuente el día a quienes adhieran al paro, “Nosotros lo hemos dicho en relación a los paros, pero también lo decimos en general, hay que cumplir con los horarios laborales y con las responsabilidades de cada uno, mientras que eso se cumpla por supuesto que nosotros estamos a favor de cualquier manifestación que promueva los derechos”, expresó.

Previamente, había sido cuestionado por el cierre del ministerio de la Mujer, a lo que el vocero señaló que “efectivamente el Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos durante este gobierno, no va a existir jamás no va a volver a existir jamás”.

“El que no haya Ministerio de la Mujer no significa que las mujeres no estén en consideradas al igual que el hombre”, manifestó y señaló que el cierre tiene que ver con “el respeto a la sociedad de que un ministerio que gastaba cientos de miles de millones de pesos, que pagaba un montón de gente que no tienen para comer, no nos parece más justo para todos.”

Más noticias: