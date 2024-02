Presentaron el circuito turístico binacional ‘Ruta del Fuego’

En un acto del que participaron funcionarios del sector turístico tanto de la Tierra del Fuego argentina como de Chile, se cncretó la presentación de la ‘Ruta del Fuego’, circuito turístico que apunta al desarrollo de las localidades de ambos países, ubicada en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La iniciativa, que se desarrolla en conjunto por el Consulado de Chile, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y el Municipio de Río Grande, al igual que las Comunas de Porvenir, Cerro Sombrero y Timaukel.

Participaron de la presentación el Cónsul General de Chile en Río Grande y Tolhuin, Lic. Roberto Ruíz Piracés; el presidente del InFueTur, Dante Querciali, el Alcalde de Timaukel, Luís Barría Andrade, el Secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro y Analía Bello, integrante de la CCIP y operadora turística internacional, quien tuvo a su cargo la presentación de los detalles de este circuito turístico.

Estuvieron presentes también el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande (sede del acto) José Luis Iglesias, Alejandra Montelongo, subsecretaria de Turismo y Facundo Armas, subsecretario de Desarrollo Productivo y Planificación, ambos del Municipio de Río Grande.

A su vez, los alcaldes de Porvenir y de Cerro Sombrero, José Gabriel Parada Aguilar y Blagomir Fernando Brztilo Avendaño, respectivamente, intervinieron en forma virtual.

El titular del InFueTur Dante Querciali hizo entrega a los impulsores de la ‘Ruta del Fuego’, de la Declaración de Interés Provincial a este circuito binacional.

“Más allá de lo turístico y comercial”

Analía Bello se radicó en Sudáfrica, donde adquirió experiencia en el turismo internacional, y al volver a Río Grande, tomó con entusiasmo el proyecto de la Ruta del Fuego.

“Aunque no he nacido en Tierra del Fuego, aprendí a quererla a través de mis padres, como ustedes saben, quienes establecieron aquí en Río Grande en 1978. Pero mi experiencia adquirida en la industria del turismo, por más de 35 años, la realicé en Sudáfrica. Como operador turístico receptivo, o comúnmente llamado una compañía de desarrollo turístico y hoy me enorgullece presentarles el circuito binacional ‘Ruta del Fuego’, que más que un circuito turístico, es una identificación que hace referencia a la isla grande de Tierra del Fuego en el mundo”, dijo en la introducción.

Agregó que “representa a dos queridos países, Chile y Argentina, quienes están entrelazados en sus patrimonios culturales. Realicé el relevamiento de las rutas desde Río Grande hasta Cerro Sombrero y Porvenir, trabajando junto con la Ruta del Fuego, junto con los alcaldes y sus equipos, y representantes de la Cámara de Comercio de Río Grande; como así también, el relevamiento de la ruta desde Río Grande hacia el Hito I, junto con el InFueTur, y su directora regional, la licenciada Stella Maris Alazard y en los próximos días, haré el relevamiento de la ruta de la Comuna de Timaukel”, adelantó.

Analía Bello explicó que “el itinerario de la ‘Ruta del Fuego’ es diseñado con el objetivo de presentar y educar acerca de todo lo que ofrece la isla grande de Tierra del Fuego. Y es un producto sinónimo de calidad, orgullosamente fueguino, responsable, sustentable y accesible, cuidando la naturaleza, protegiendo nuestra fauna, protegiendo el patrimonio cultural, apoyando a las comunidades”.

En este sentido detalló que “el itinerario de la ‘Ruta del Fuego’ está compuesto por nueve días y ocho noches, con un recorrido aproximado de 1.800 kilómetros. Atraviesa los pasos fronterizos de San Sebastián y el paso más austral del mundo en la isla, el Paso Bellavista. En su recorrido se visitan la ciudad de Río Grande, Cerro Sombrero, Porvenir, Timaukel, Tolhuin, Ushuaia y finalizamos en Río Grande. Enfocados en aprovechar las capacidades turísticas de cada ciudad, comuna y región fueguina”.

Finalmente destacó que es un circuito que va más allá de lo turístico y comercial “porque abarca la geografía humana, las vivencias y la cultura austral”.

“Respiramos el mismo aire, compartimos el mismo cielo y pisamos la misma tierra” Blagomir Fernando Brztilo Avendaño

“La Ruta del Fuego traerá progreso y bienestar a nuestras poblaciones”

Por su parte el Cónsul General de Chile compartió que “estamos muy contentos, porque es un día muy significativo para el proyecto de la ‘Ruta del Fuego’, ya que fomentará el turismo, alentará el emprendimiento económico y fortalecerá la complementariedad y la integración productiva y virtuosa, de nuestros dos países en esta parte del mundo”.

En ese sentido, el diplomático chileno recordó que “el 1 de febrero se cumplió un hito muy esperado, porque ese día reabrimos el Paso Internacional Bellavista, el más austral del mundo, que demandó un especial esfuerzo del Gobierno provincial por la reconstrucción de un nuevo puente”.

Agregó que “este puente es una pieza más dentro de un puzzle mayor, la ‘Ruta del Fuego’. La Cámara de Comercio asumió la tarea de desarrollar este proyecto, convocando a emprendedores, a la actividad privada y ensamblando esta ruta. Una gran contribución es la que hace Analía Bello, miembro de la Cámara y con vasta experiencia internacional en turismo. También los alcaldes e intendentes, quienes desde el comienzo han estado empujando y han creído en este proyecto”, reconoció.

Finalmente, el licenciado Roberto Ruíz Piracés, dijo que “hoy cerramos una etapa, el primer peldaño. Lo que se nos viene por delante es identificar los nichos burocráticos que debemos mejorar -por ejemplo, facilitar los trámites en las fronteras-, terminar de documentar el trayecto, sus sitios de interés, alojamientos, servicios, etcétera y convertirlo en un producto turístico a la altura de uno de los territorios más cautivantes del mundo, de primer nivel mundial, que sea conocido y que con ello traiga progreso y bienestar a nuestras poblaciones. Esa es nuestra tarea en los próximos meses”.

Alcaldes chilenos resaltaron la ‘Ruta del Fuego’

Los tres jefes comunales de la zona chilena de Tierra del Fuego valoraron la presentación de la ‘Ruta del Fuego’ y resaltaron la importancia que tendrá tanto en lo turístico, como lo cultural, deportivo y la recreación.

El Alcalde de Timaukel Luís Barría Andrade contó que el nombre de la localidad proviene de la lengua ancestral selk’nam. “Es una comuna extensa en superficie, dotada de una rica diversidad, lagos, montañas, canales, islas grandes, ventisqueros y estepas, y un territorio prácticamente deshabitado, que deslinda al occidente con el estrecho de Magallanes y al oriente con los departamentos argentinos de Río Grande y Tolhuin”.

“El Paso Bellavista es fundamental para este nuevo circuito”

“También, y desde hace pocas semanas, con mucha alegría podemos decir que nuestra comuna cuenta con un paso internacional, el Paso Bellavista, que nos conecta desde la frontera en menos de una hora y media con la ciudad de Río Grande. Nos somos más de 450 habitantes y nuestra sede comunal, ubicada a orillas de Valle Inútil, en el estrecho de Magallanes, está situada dentro de una estancia privada. Nuestro mayor esfuerzo hoy está puesto en trasladar a Pampa Guanaco, a menos de 100 kilómetros de aquí, donde con mucho esfuerzo, voluntad y sacrificio estamos levantando una localidad con escuela, posta de primeros auxilios, sistema de alcantarillado, aeródromo, con vuelos regulares a Punta Arenas, una tenencia de Carabineros, etcétera. Es una localidad que será central para la conectividad terrestre en la isla, desde el estrecho de Magallanes hasta el Canal Beagle”.

Barría Andrade recordó que “desde sus inicios, apoyamos con fuerza el proyecto ‘Ruta del Fuego’, que nos propuso nuestro cónsul en Río Grande, junto con los otros dos alcaldes de la isla de Cerro Sombrero y Porvenir. Estamos trabajando de manera unida y coordinada en este proyecto, que fortalece la integración entre nuestros países, promueve las economías locales de pie y un circuito virtuoso para el desarrollo integral de Tierra del Fuego”.

Confió que “sabemos que nuestros paisajes se complementan y logramos un mejor provecho de ellos si trabajamos de manera coordinada y unida. Entre las comunas chilenas y los departamentos argentinos de Río Grande y Tolhuin, el turista vendrá con más interés a nuestra isla si ofrecemos un producto inclusivo, sustentable y respetuoso con nuestro medioambiente, también si nos coordinamos mejor y logramos un circuito con facilidades aduaneras, migratorias y la dotamos de servicios e información estandarizada y virtual, ojalá en varios idiomas”.

Prosiguió diciendo que “sabemos también que la ‘Ruta del Fuego’ ha sido asumida como un eje de trabajo por la Cámara de Comercio de Río Grande, también por el organismo provincial argentino de turismo, el InfueTur. Es por ello que creemos que el proyecto ‘Ruta del Fuego’ avanza hacia su conciliación comercial. Y por eso estamos acá, porque creemos que en este proyecto, porque queremos crecer y darle más oportunidades económicas a nuestra población”.

Finalmente, el Alcalde de Timaukel dijo que “este circuito nos obliga a concebir bajo un solo paraguas temático los orígenes de nuestros habitantes, nuestra cultura insular, nuestra historia, gastronomía, artesanía, nuestro patrimonio arquitectónico, nuestros reservas geológicos, los paisajes incomparables de la estepa del fin del mundo, los lagos binacionales, los ríos Grande y Chico, nuestros glaciares y bosques que nos reconocen fronteras políticas. Debemos avanzar este año en la consolidación de este proyecto, armar un cronograma de avances, también trabajar contenidos de manera unida y coordinada, etcétera. Para nuestra comuna y los concejales que me acompañan, decimos que es muy importante esta visita y agradezco el entusiasmo de nuestro cónsul Roberto Ruiz, de la Cámara de Comercio, su presidente y todos los presentes”.

“Debemos ser complemento y no competencia”

Por su parte, el Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, expresó que “para mí es un placer poder compartir este tiempo que es un momento histórico de una decisión que se tomó el año pasado y ahí celebro la idea del Cónsul don Roberto Ruiz, a la guía (Analía Bello), saludar a la Cámara de Comercio, a las autoridades argentinas, a mi colega Luís Barría que está presente ahí en Río Grande”.

Añadió que “nosotros estamos muy entusiasmados con este proyecto porque abre un abanico de oportunidades para todas las comunas y todos los territorios de la Patagonia. Nosotros compartimos -yo creo- tres cosas que son importantes. La primera es la cultura, el patrimonio y la energía que nos enlaza como territorio de la Patagonia y nos da la posibilidad de trabajar en conjunto en muchas materias, en turismo, en el tema productivo, en el tema también del desarrollo cultural y otra gama de actividades económicas que pueden desarrollar y también conectar a las personas que viven en estos territorios”.

Enumeró que “lo segundo es el lazo, nosotros tenemos lazos infinitos de la Carrera de la Hermandad, con Río Grande tenemos el Gran Premios, tuvimos el Asado más grande de la Patagonia chileno-argentino hace unas dos semanas en Porvenir. Todos los habitantes en estos territorios deben conjugarse en actividades de hermandad, de compromiso, de compartir y tener quizá una vocación común como territorio”, expuso.

Continuó diciendo que “lo otro es la vocación que tenemos como países, pero también como Patagonia, de desarrollar actividades turísticas que nos permitan complementar. No debemos ser competencias, porque debemos ser un complemento para desarrollar, no solamente aquí en la región, sino también para el mundo entero. Nosotros hemos dicho que tenemos muchas potencialidades en distintas partes del territorio para ofrecer al mundo”.

Parada Aguilar valoró al sector privado al señalar la voluntad y compromiso de integración. “Es un hecho importante y ahí están los privados, como los integrantes de la Cámara de Comercio de Río Grande que han buscado este proyecto, yo los felicito, esperemos que los homólogos de los otros territorios también se acoplen y podamos desarrollar un proyecto del gran empleador, uno, que sea una buena apuesta turística, segundo, que se mantenga en el tiempo y tercero, que rompa todos los retos en el sentido de las visitas que podamos tener de diferentes latitudes del mundo. Yo he conversado aquí con gente relacionada con turismo y nosotros tenemos los atractivos, tenemos la infraestructura, estamos desarrollando inversiones, pero nos faltaba quizás una arquitectura que nos estaba desarrollando a la línea de estas características que nos permitan, vamos a insistir, ser complemento y no competencia. Así que, muy satisfecho y muy agradecido por la invitación, aunque sea online, por estar presente en este evento tan importante y, por supuesto, felicitar a todos los que han empujado y a los que han hecho realidad esta situación”.

“Respiramos el mismo aire, compartimos el mismo cielo y pisamos la misma tierra”

Blagomir Fernando Brztilo Avendaño, en tanto, confesó que “de verdad, lamento muchísimo no poder estar presente en forma presencial con ustedes, pero problemas de salud física me lo han impedido, pero obviamente no por ello, quería estar ausente de este lanzamiento de la ‘Ruta del Fuego’, un hecho de real importancia y relevancia para las comunas de ambos países, que hacemos patria en esta hermosa isla de Tierra del Fuego, donde respiramos el mismo aire, compartimos el mismo cielo, obviamente pisamos la misma tierra”.

Destacó que “sin duda, que lanzar oficialmente hoy la Ruta del Fuego, que nació como una idea y que hoy podemos decir que se va vistiendo de etiqueta, para articular, potenciar, beneficiar, y también poner en valor los atractivos turísticos, culturales, materiales e inmateriales de las comunas de ambos países, en un territorio apartado del continente, pero que tiene un tremendo potencial de desarrollo para quienes habitamos en esta bella isla patagónica”.

Observó que “todos los presentes hemos sido de una u otra forma parte de este desafío, o idea que nació en su momento, liderada por nuestro cónsul Roberto Ruíz, y que sin dudar nos hemos sumado a las tres comunas del lado chileno, y la verdad que lo hicimos porque nos pareció una idea interesante, y con la convicción de que es muy necesario potenciarnos y darnos a conocer, no sólo turísticamente, más allá de nuestro horizonte, sino que a partir de esta ruta, poder abrir las puertas a un desarrollo y crecimiento sustentable”.

“También -añadió- que sea amigable con el medio ambiente, por supuesto, y además, por qué no decirlo, fortaleciendo los lazos de amistad y hermandad que nos han caracterizado por siempre. Deseo que este sueño y desafío siga creciendo, que cada uno de nosotros sigamos aportando a esta ruta, a este proyecto binacional y tan importante, y por el cual nos comprometimos como autoridades y que esperamos seguir potenciando cada día. Hoy somos parte activa de este logro y que espero, en un corto y mediano plazo, seamos parte de una historia de integración binacional entre pueblos hermanos”.

Finalmente auguró que “esta Ruta del Fuego pueda transformarse, sin duda, en una gran puerta al paraíso austral en un futuro próximo. No puedo terminar sin agradecer a don Roberto Ruiz, nuestro cónsul, que me invitara a ser parte de este desafío y que con gusto acepté. Si bien estoy pronto a dejar mi cargo ahora en el mes de diciembre, tenga por seguro que seguiré trabajando con el mismo compromiso y convicción por esta Ruta del Fuego y que estaré siempre disponible para trabajar y aportar en lo que esté a mi alcance en su momento”.

“Hoy comenzamos una nueva etapa de integración con las comunidades chilenas”

El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís Iglesias, fue el encargado de cerrar la presentación y expresó el agradecimiento “a todos los actores que hicieron posible que la ‘Ruta del Fuego’ sea una realidad concreta; ahora queda mucho por hacer desde ambos lados de la frontera común cuyo Paso Internacional Bellavista es una pieza fundamental y por eso agradecemos el esfuerzo que ha hecho la provincia a través de Vialidad Provincial para construirlo”.

En el mismo sentido destacó que “también la Provincia, a través del InFueTur, ha trabajado y acompañado a la ‘Ruta del Fuego’, tanto ‘Willy’ Querciali como Stella Alazard están comprometidos con el desarrollo de la Zona Norte y el Corazón de la Isla, que ahora se ha ampliado enormemente con este nuevo circuito binacional”.

Destacó que “la operatividad del puente es lo que veníamos bregando para consolidar la ‘Ruta del Fuego’, una iniciativa de vinculación económica entre nuestra ciudad de Río Grande y de Tolhuin, con las ciudades chilenas de Porvenir, Cerro Sombrero y Timaukel, cuya capital se está asentando en Pampa Guanaco, muy cerca del Paso Bellavista”.

Asimismo dijo que “gracias a los buenos oficios del Cónsul de Chile Roberto Ruíz, pudimos concretar reuniones de trabajo con los tres alcaldes, José Gabriel Parada, Blagomir Brstilo y Luís Barría, para encaminar un proyecto de circuito turístico, comercial y cultural que unifique a estas ciudades con las nuestras como Río Grande y Tolhuin”.

Finalmente aseguró que “coincidimos que Tierra del Fuego tiene enormes potenciales para desarrollar la ‘Ruta del Fuego’, por su ubicación, sus prístinos paisajes y la calidez de sus habitantes. Solo un obstáculo nos detenía para completar este circuito y era la falta de un puente en Radman, lo que finalmente gracias a Vialidad Provincial y a su directora, Ileana Zarantonello, se cristalizó. Agradezco profundamente también a la responsable de la Zona Norte del Infuetur, Stella Maris Alazard porque dimensionó la importancia del proyecto en lo turístico y en lo que puede generar para la economía”.

Reconocimiento al Cónsul de Chile

El responsable de las relaciones internacionales de la Provincia, Mg. Andrés Dachary hizo entrega al Cónsul General de Chile, Roberto Ruiz Piracés, de un reconocimiento oficial por parte del Gobierno de la Provincia “por su compromiso y dedicación con nuestra provincia, especialmente en la participación del proyecto ‘Camino del Fuego – Ruta del Fuego’ que busca potenciar la oferta turística regional, fomentar el intercambio cultural y generar nuevas oportunidades para el crecimiento socioeconómico binacional”.Dachary estuvo acompañado por el secretario de Representación Política del Gobierno, el licenciado Federico Giménez.

Importante acompañamiento

Además de los mencionados, del evento participaron también los concejales de Timaukel Alfonso Simunovic y Jorge Cuevas; la responsable de la Zona Norte y Centro del InFueTur, licenciada Stella Maris Alazard; el Secretario de Turismo y Producción del Municipio de Tolhuin, Ángelo Fagnani; el Subsecretario de Cultura del Municipio de Río Grande, Profesor Carlos Gómez; autoridades y representantes de la Gendarmería Nacional Argentina, de la Oficina de Migraciones y de la Aduana nacional.

Asimismo, la titular del Automóvil Club Río Grande, Mónica Cobián y el secretario Osvaldo Nieto, a la sazón, presidente de APAP.

Acompañaron a Iglesias integrantes de la Comisión Directiva y asociados de la Cámara de Comercio, como Daniel Lizardo, Daniel Torrecillas, Alberto Cabral, Diego Navarro, Graciela Marinangeli, Carlos Albornoz, Analía Bello, Daniel López, Franco Guereta, Juan Ramón Morales, Carlos Mansilla y el empresario Fernando Gliubich, entre otros.

Más noticias: