“Con Córdoba no se meten”, comparó Sciurano, por los ataques a la industria fueguina

“Tierra del Fuego es un blanco fácil por nuestra densidad demográfica, con Córdoba no se animan a confrontar porque define elecciones”, deplró el legislador oficialista Federico Sciurano.

El legislador de FORJA Federico Sciurano se expresó acerca del artículo incluido en la media sanción de la ley de bases, que afecta el régimen de promoción económico de la provincia. “Claramente Tierra del Fuego es una provincia que por su baja densidad demográfica es susceptible de recibir ataques infundados. Esto no pasa con la industria automotriz de Córdoba, por ejemplo, porque define elecciones”.

“Evidentemente el desconocimiento y la campaña anti-Tierra del Fuego que llevan adelante desde Buenos Aires tuvo su efecto y el martes se aprobó algo que nos perjudica gravemente. Es un enorme problema cuando un país define su mirada y sus políticas de Estado por el análisis de dirigentes que solo conocen las luces de los teatros de Capital Federal, sin saber lo que pasa en el interior más austral de la Argentina, como es el caso de nuestra provincia”, expresó Sciurano.

Por otro lado, Sciurano dijo que “hay un derecho adquirido que es el que está vigente hasta el fin del decreto que firmó el ex presidente Alberto Fernández”.

En referencia al artículo incluido a propuesta del diputado del bloque de Cambio Federal Nicolás Massot que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias para aumentar la recaudación, el legislador marcó que “la Nación no da ni subsidios ni pone un peso a nuestro subrégimen, sino que deja de percibir impuestos que de todas maneras no va a recibir si cierran decenas de empresas radicadas acá. Massot evidentemente no valora Tierra del Fuego ni sabe todo lo que significa en términos de geopolítica, soberanía y recursos naturales”.

Pauli: ¿mala fe o ignorancia?

El legislador Federico Sciurano no dejó de poner el acento en la actitud del único diputado fueguino que votó por retocar la Ley de Promoción. Y se preguntó si la actitud de Santiago Pauli responde a una cuestión de mala fe o falta de información.

“No quiero pensar que el diputado fueguino Santiago Pauli votó de mala fe sino en el desconocimiento del contenido de lo que votaba, sin darse cuenta que perjudica a todos los que confían en él en Tierra del Fuego”, concedió.

“El error es creer que el déficit se soluciona borrando a Tierra del Fuego”

Acerca del impacto de la exención de impuestos por parte de la provincia, Sciurano dijo que “es preocupante y de una gran ignorancia pensar que porque se quite la promoción industrial el país va a recaudar más, no conocen los temas sobre los que legislan”.

Finalmente, dijo que “no sólo no van a recaudar más, sino que se van a perder miles de puestos de trabajo directos e indirectos, con sus respectivos aportes, favoreciendo el ingreso de esos mismos productos que van a venir de Manaos. Argentina nunca va a cobrar lo que supuestamente hoy no ingresa a las arcas de Nación por la exención porque ese producto se va a dejar de fabricar acá y va a venir de Manaos”.