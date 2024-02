Greve, sobre el gobierno nacional: “Mencionan la libertad pero no la respetan»

“Mencionan la libertad pero no la respetan. Libertad es respetar el voto democrático sin amenazas”

Lo manifestó el Legislador de FORJA, Federico Greve al ser consultado por la decisión del volver a foja cero el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y la reacción del equipo de Milei de amenazar a los Gobernadores_

El Legislador Federico Greve fue consultado sobre las amenazas vertidas por el Gobierno de Milei a los gobernadores luego el tratamiento de la Ley Omnibus no avanzara como ellos querían lo que llevó a que el oficialismo retire el tratamiento y vuelva a foja cero.

“Nosotros entendemos que estas amenazas no le caben a nuestro Gobierno, porque nuestra postura fue clara desde el principio, que no íbamos a acompañar o convalidar una ley que restringe derechos no solo a los ciudadanos de Tierra del Fuego sino a los de toda la nación” dijo Greve.

“La postura de nuestro Gobernador desde un principio fue la misma, que era no tener que discutir una ley excesivamente larga que incluía una cantidad de temas, artículos e incisos que era imposible traerlos en un solo paquete. Algunos se podían tratar rápidamente, pero había otros que ameritaban una análisis y debate mucho más amplio y profundo para poder llegar a los consensos”, explicó.

En este sentido, Greve consideró que lo “paradigmático es que se haya votado a favor las facultades extraordinarias, pero que luego no se haya acompañado los otros artículos lo que obligó al Gobierno Nacional a retirar el proyecto”. En este punto refirió: “fíjate la desinteligencia, porque si hubieran presentado el proyecto fraccionado por temas para poder ir analizando uno por uno podrían haber obtenido la delegación de funciones, o funciones extraordinarias que tanto querían, y que habían aprobada previamente”.

“Esto les ocurrió por la ambición de querer ir por todo o nada” subrayó, y lo atribuyó a que “dejaron de lado el diálogo político que caracteriza al Gobierno de Milei. No lograron su objetivo, entonces amenazan. Amenazar a los Gobernadores es anti democrático y para nada republicano”.

Finalmente Greve señaló que “se contradicen en su discurso de libertad, porque mencionan la libertad pero no respetan la libertad, porque cuando la votación no sale como ellos querían retiran el proyecto y salen en los medios a amenazar. ¿Que clase de liberta es esa? Se cuestionó el legislador.

