«Amador fue la persona que acabó con la vida de Marianela”

La madre de la víctima no tiene dudas: la expareja de Marianela Rago es el responsable de su muerte.

13 años han transcurrido desde esa madrugada del 27 de junio de 2010, cuando Marianela Rago Zapata, joven estudiante de periodismo oriunda de Río Grande, fue hallada por su hermano Matías asesinada en su domicilio en Balvanera, Ciudad de Buenos Aires.

Marianela presentaba un total de 23 puñaladas y había sido degollada. Desde entonces, la familia y la fiscalía de instrucción N°30 apuntaron incansablemente contra el único y principal sospechoso, su ex novio Francisco Amador, quien fue sobreseído un total de 5 veces y, finalmente tras 13 años será juzgado por el crimen.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, la madre de Marianela, Patricia Zapata, indicó que ya se encuentra en Buenos Aires junto con su hijo Matías para participar de la primera audiencia el lunes.

“Teníamos contacto con los abogados por zoom todo este tiempo y en esta semana nos reunimos para sacarnos dudas de cómo se va a desarrollar el juicio. Eso hace que estemos más tranquilos, aunque es movilizante volver a vivir todo lo que ha pasado”, declaró.

La apertura es el lunes 11 y de ahí en más las fechas siguientes comenzarán las declaraciones, con más de 50 testimonios.

“La justicia determinó que las pruebas no eran condenatorias, pero no lo dejaban libre de sospechas. Por lo tanto, se llegó al juicio”, aseguró Patricia Zapata. Se especuló con la posibilidad de que Francisco Amador no esté presente, pero sí de manera virtual, lo que está descartado «porque creería que Amador ya está en Capital”, declaró Patricia.

En este sentido, fue consultada por otras hipótesis sobre el crimen, que descartó: “Ya han pasado 13 años en su momento cuando empezaron las investigaciones nos dijeron que estemos abiertos a las posibilidades, una cosa que hablamos es que se investiguen a todos los amigos y todo apuntaba a que el más complicado era Amador”.

“Cuando pasó lo de Marianela,- recordó patricia-, recuerdo que lo primero que se me vino a la cabeza es algo que me dijo Marianela, que él le dijo que nunca iba a volver a dormir tranquila y amigos corroboraron el maltrato, muchas cosas que nos hicieron pensar que Amador fue la persona que acabó con la vida de Mari”.

Habló también sobre los problemas para rehacer su vida tras tan trágico suceso: “Es muy difícil, especialmente los primeros años, que no me podía separar por ejemplo de Matías y era algo que solamente podíamos hablar entre nosotros dos. Fueron noches y días difíciles, de a poco nos fuimos armando para hacer que Marianela descanse en paz y seguir con esto”.

“Entre los familiares y amigos nos fueron conteniendo y llegamos acá bastante fuertes, más allá de que terminamos de hablar con abogados y el fiscal y nos demoró un poco”, agregó. “Seguimos adelante para tener un final, cerrar esto y seguir adelante. Recordar a Marinaela con toda su belleza y sonrisa, me ayudó mucho el hecho de que Matías escribiera, ha pasado por mucho y yo tenía que estar para él”, concluyó.