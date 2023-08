Festejo mesurado y con ausencias en el búnker de Unión por la Patria

Los principales socios mopofistas de la coalición no se hicieron presentes en la reunión post-votación. Sí estuvo «Koki» Araujo, aunque con un discurso que escandalizó a propios y extraños.

Tras el duro golpe recibido en las urnas este domingo, el peronismo y el forjismo buscaron dar una muestra de unidad, al presentar a sus principales referentes en la sede de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), en el barrio AGP de Río Grande.

El encuentro, que se esperaba sería un encendido festejo, con los números a la vista terminó condensándose en un festejo mesurado, reflexivo y con ausencias notorias.

En ese espacio confluyeron referentes del justicialismo de las tres ciudades, enviando los intendentes y el Gobernador a sus más estrechos colaboradores, a lo que se sumó la activa presencia de Daniel Harrington que, como jefe de campaña, encabezó los discursos y llamó a redoblar el trabajo realizado.

Pero no todos dijeron presente en una jornada difícil para Unión por la Patria y no pasó desapercibida la llamativa ausencia de los principales referentes del Movimiento Popular Fueguino, promotores de la alianza que se encolumnó detrás de la figura de Sergio Massa.

Ni Damián «Loli» Löffler ni su hermano Matías, tampoco la concejal electa Guadalupe Zamora, se acercaron a la sede de los trabajadores aeroportuarios.

Sí estuvieron el ahora candidato al Parlasur Alejandro Deanes y el segundo candidato a diputado Jorge «Koki» Araujo, aunque este protagonizó un episodio que generó sorpresa (y algo de espanto) en propios y extraños.

Y es que mientras se repetían los discursos que instaban a redoblar esfuerzos y llamaban a una profunda autocrítica, el médico improvisó una justificación para explicar el porqué del triunfo de Milei en Tierra del Fuego

«Tenemos que llegar a los chicos, a los más jóvenes, porque creo que a Milei lo votaron más los pibes que los grandes; primero porque no saben, porque no tienen experiencia y porque no tienen idea lo que se pone en juego», dijo el candidato, provocando caras de asombro entre quienes lo acompañaban en el improvisado «escenario».

A su turno, la ahora candidata Andrea Freites se animó a retar al gobernador y a los intendentes, llamándolos a “caminar” haciendo campaña por su candidatura, en el largo trayecto que los espera hasta el 22 del octubre.